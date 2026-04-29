Kampf um den Aufstieg: Springt der ASV Dachau gegen Palzing auf Rang zwei?

Der ASV Dachau (grau) steht vor einer wichtigen Partie im Aufstiegsrennen. – Foto: Johannes Traub

Der ASV Dachau steht vor einem Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen. Doch die Kadersituation bei Trainer Koston ist noch völlig ungeklärt.

Aktuell liegt Moosinning mit 48 Punkten auf Platz zwei, dahinter folgen drei Teams mit jeweils 47 Zählern – darunter der ASV. Die Partie in Palzing hat damit direkten Einfluss auf das Aufstiegsrennen.

Im engen Vierkampf um die Aufstiegsrelegation kann sich der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau in eine hervorragende Ausgangsposition bringen. Mit einem Sieg am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) im Nachholspiel beim SVA Palzing würden die Dachauer an der Konkurrenz vorbeiziehen und drei Spieltage vor Schluss Rang zwei übernehmen.

Die Form spricht für Dachau: 13 Punkte holte die Mannschaft von Trainer Matthias Koston in den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt gelang ein souveräner 3:0-Sieg in Gerolfing – und das trotz der Ausfälle von Kapitän Sebastian Mack und Maximilian Bergner. Ob beide heute wieder zur Verfügung stehen werden, ist offen. Überhaupt ist die Kadersituation noch nicht geklärt, denn mehrere Spieler sind angeschlagen oder krank.

„Wir werden keinen Spieler bringen, der nicht spielfähig ist“, sagt Koston. In der einzigen Trainingseinheit zwischen den beiden Spielen stand die Regeneration im Mittelpunkt. „Es sind anstrengende Wochen, es geht Schlag auf Schlag.“ Im Spiel fordert der Coach volle Konzentration: „Wenn wir bereit sind, wird es klappen – wenn nicht, dann nicht.“

Palzing kämpft gegen den Abstieg

Palzing kämpft derweil um den Klassenerhalt. Bei neun Punkten Rückstand auf Rang elf sind die Chancen auf den direkten Ligaverbleib gering, vieles deutet auf die Abstiegsrelegation hin. Dennoch sammelte der Tabellen-14. sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen und zeigte sich stabilisiert.

Zuletzt gab es allerdings eine 1:3-Niederlage gegen München 54 – und weitere personelle Rückschläge. Mit Fabian Radlmaier, Simon Emmersberger und Marzuk Shaban mussten gleich drei Spieler verletzt ausgewechselt werden.

Wie der SVA die Partie angehen wird, ist für Koston offen. „Wir müssen sehen, ob sie eher defensiv stehen oder uns anlaufen.“ Entscheidend sei, wach zu sein und auf verschiedene Situationen zu reagieren. Besonders bei Standards müsse seine Mannschaft aufmerksam sein: „Sie haben kopfballstarke Spieler.“