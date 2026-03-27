Kampf um den Aufstieg: Schulzendorf spürt den Frankfurter Atem In der Landesklasse Ost spitzt sich die Lage an beiden Enden der Tabelle am 20. Spieltag zu. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Die Landesklasse Ost steuert am 20. Spieltag auf eine entscheidende Phase zu. Während der Spitzenreiter die Verfolger auf Distanz halten will, kämpfen die Vereine im Tabellenkeller mit hoher Intensität um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, wobei die kommenden 90 Minuten für die sportliche Zukunft vieler Clubs wegweisend sein werden.

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Das Fußballwochenende beginnt unter Flutlicht mit einem Duell der Gegensätze. Die Frankfurter Reserve, aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz mit 45 Punkten, empfängt das Schlusslicht aus Eisenhüttenstadt. Für Dynamo ist die Lage mit lediglich 7 Punkten und bereits 16 Saisonniederlagen äußerst kritisch. Frankfurt möchte den 4:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten, während die Gäste dringend ein Erfolgserlebnis benötigen, um den drohenden Abstieg zu verhindern.

Morgen, 12:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 12:00 PUSH

Bereits am Samstagmittag treffen zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte aufeinander. Fürstenwalde II belegt mit 30 Punkten den sechsten Rang, während Wünsdorf mit 31 Punkten auf Platz fünf rangiert. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die der MTV Wünsdorf deutlich mit 5:2 für sich entscheiden konnte. Für beide Teams geht es darum, mit einem Sieg den Anschluss an das Spitzentrio der Liga zu wahren.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 15:00 PUSH

In Mittenwalde findet ein direktes Kellerduell statt, das für beide Seiten enorme Bedeutung hat. Die Admira steht mit 12 Punkten auf Platz 13, dicht gefolgt von der Eintracht aus Königs Wusterhausen, die mit 10 Punkten auf dem 14. Rang liegt. Das Hinspiel konnte Admira mit 2:0 gewinnen. In diesem Aufeinandertreffen geht es um wichtige Zähler, um sich vom Tabellenende abzusetzen und die Chance auf den Klassenerhalt zu verbessern.

Der Teltower FV reist als Tabellendritter mit 37 Punkten nach Dahlewitz. Die Gastgeber belegen mit 28 Punkten den siebten Rang, haben jedoch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz in der Spitzengruppe. Das Hinspiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für Teltow. Während der Favorit seinen Platz auf dem Podium festigen will, strebt Dahlewitz danach, den Heimvorteil zu nutzen und in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

In Guben treffen zwei Teams aufeinander, deren Hinspiel eine deutliche Sprache sprach. Guben Nord, aktuell Vierter mit 33 Punkten, demütigte Briesen in der ersten Begegnung mit 8:1. Die Gäste aus Briesen stehen mit 22 Punkten auf Platz 12 und benötigen jeden Punkt, um nicht weiter in den Abstiegssog zu geraten. Für Guben geht es darum, die offensive Schlagkraft erneut unter Beweis zu stellen und den vierten Platz zu verteidigen.

Der souveräne Spitzenreiter Schulzendorf empfängt den Tabellenzehnten aus Markendorf. Mit 51 Punkten führt Schulzendorf das Tableau an, musste jedoch zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Das Hinspiel war ein torreiches Festival, das die SG knapp mit 6:4 für sich entscheiden konnte. Markendorf, das bei 25 Punkten steht, wird versuchen, die Defensivschwächen des Tabellenführers erneut auszunutzen, während Schulzendorf die Verhältnisse klären möchte.

Ein vereinsinternes Farben-Duell erwartet die Zuschauer in Bestensee. Die Hausherren belegen mit 28 Punkten den achten Platz und blicken auf ein berauschendes Hinspiel zurück, in dem man Großbeeren mit 8:0 besiegte. Großbeeren rangiert mit 23 Punkten auf Platz 11 und hat ein Spiel weniger auf dem Konto. Die Gäste werden vor allem auf eine stabilere Defensive setzen, um die Schmach aus dem ersten Vergleich vergessen zu machen.