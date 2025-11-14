Kampf um den Anschluss: Ippensen/Wohnste trifft auf Aschwarden

Nach der Niederlage gegen Hülsen (2:4) und einem Unentschieden gegen Fischerhude-Quelkhorn (0:0), braucht Ippensen/Wohnste einen Sieg. Genauso geht es Aschwarden, die zuletzt ein Unentschieden gegen Fischerhude-Quelkhorn (3:3) und eine deutliche Niederlage gegen HSC II (0:4) hinnehmen mussten.

„Es ist ein wichtiges Spiel für beide Teams. Aufgrund der Tabellenkonstellation wird es vermutlich sehr intensiv geführt und mit vielen Zweikämpfen sein. Selbstverständlich ist es unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Allerdings ist zu erwarten, dass auch der Gegner dieses Ziel verfolgt. Ein Spiel auf Augenhöhe, das vermutlich durch die Tagesform entschieden wird“, so Ippensens Trainer Holger Dzösch.