Kampf um den Anschluss: Ippensen/Wohnste trifft auf Aschwarden

Knappe Tabellenlage, Gleichstand bei den besten Torschützen und zwei Teams im Zugzwang – das Bezirksligaduell zwischen Ippensen/Wohnste und Aschwarden am Sonntag verspricht Fußball mit viel Einsatz und Emotionen.
Auf dem Wohnster Fußballplatz treffen am Sonntag um 14 Uhr die beiden Bezirksligisten SV Ippensen/Wohnste und SV Aschwarden aufeinander. Die aktuelle Tabellenkonstellation verspricht eine spannende Partie, denn Ippensen/Wohnste liegt auf dem 13. und Aschwarden auf dem 15. Platz. Außerdem liegen die besten Torjäger beider Mannschaften Tobias Detjen (SV Ippensen/Wohnste) und Arne Meyer (SV Aschwarden) mit jeweils drei Toren in der Saison gleichauf.
Ein Spiel auf Augenhöhe: Beide Teams wollen einen Sieg
Nach der Niederlage gegen Hülsen (2:4) und einem Unentschieden gegen Fischerhude-Quelkhorn (0:0), braucht Ippensen/Wohnste einen Sieg. Genauso geht es Aschwarden, die zuletzt ein Unentschieden gegen Fischerhude-Quelkhorn (3:3) und eine deutliche Niederlage gegen HSC II (0:4) hinnehmen mussten.
„Es ist ein wichtiges Spiel für beide Teams. Aufgrund der Tabellenkonstellation wird es vermutlich sehr intensiv geführt und mit vielen Zweikämpfen sein. Selbstverständlich ist es unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Allerdings ist zu erwarten, dass auch der Gegner dieses Ziel verfolgt. Ein Spiel auf Augenhöhe, das vermutlich durch die Tagesform entschieden wird“, so Ippensens Trainer Holger Dzösch.