Kampf um Champions League: Frauen von Bayer Leverkusen siegen in Essen Mit einem klaren 4:0 (2:0) bei der SGS Essen schiebt sich Bayer 04 in der Tabelle nach vorn. Die Konkurrenz aus Frankfurt und Hoffenheim kann jedoch nachziehen. von RP / Tobias Krell · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Die Frauen von Bayer Leverkusen bleiben im Rennen um die Champions League. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Das Rennen um die Champions-League-Qualifikation haben Bayer Leverkusens Fußballerinnen noch lange nicht aufgegeben. Mit einem souveränen 4:0 (2:0) bei der SGS Essen überholten die Leverkusenerinnen Hoffenheim und rückten zumindest über Nacht bis auf zwei Zähler an den Dritten Eintracht Frankfurt heran. Die Konkurrenz kann zwar noch nachziehen, steht allerdings nun unter Zugzwang.

Das freute nicht nur die rund 100 Bayer-Fans unter den 1.600 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße, die ihr Team lautstark unterstützten und mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher zu vernehmen waren. Auch Coach Roberto Pätzold zeigte sich beeindruckt von der genau richtigen Mischung aus Spielfreude, Kontrolle und Einsatz, mit dem sein Team die Partie von Beginn an beherrschte. Sie ließen so nie den Zweifel aufkommen, dass sie – anders als im Hinspiel (0:1) – den Platz als Sieger verlassen würden und beraubten die Gastgeberinnen so früh aller Hoffnung auf einen erneuten Coup. Das gefiel dem Hauptübungsleiter so gut, dass er seine Schützlinge bereits in der Pause lobte. „Ich habe den Spielerinnen schon in der Halbzeitpause gesagt: Wenn man nach der Gier, der Zweikampfführung und nach dem, wie wir uns auf zweite Bälle stürzen, geht, dann könnte mandenken, dass wir die Mannschaft sind, die um den Abstieg kämpft“, verriet er. Fußballerisch habe das Team „fast alles ans Tableau gebracht und richtig tolle Angriffe vorgetragen“, schwärmte Pätzold.