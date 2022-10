Kampf um Aufstiegsrunde spitzt sich zu: Emmering und Moorenweis im direkten Duell Für beide Teams stehen entscheidende Wochen an

Emmering/Moorenweis – Normal blickt kein Trainer über den Tellerrand des nahen Wochenendes hinaus: „Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel“, heißt es meistens. Vor dem Duell am Samstag, 15 Uhr, zwischen dem FC Emmering und dem TSV Moorenweis sieht das ein wenig anders aus. Klar gilt der Blick von Emmerings Trainer Daniel Stapfer erst einmal den 90 Minuten dieses Wochenendes. In die gehen die Emmeringer mit Selbstvertrauen. Zwei Spiele in Folge hat der FCE gewonnen und so den dritten Platz gefestigt. „Gegen Moorenweis ist das also ein Bonusspiel“, sagt Stapfer und bringt an dieser Stelle dann eben schon die übernächste Partie ins Gespräch.