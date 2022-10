„Kampf über 90 Minuten“ - Topspiel zwischen Moosinning II und Eching ohne Sieger Leistungsgerechtes Unentscheiden

Moosinning kam wieder etwas auf, und vor allem bei Eckbällen erwiesen sich die Echinger als anfällig. Bei einer auf den zweiten Pfosten gezogenen Ecke von Maximilian Henneberger berechnete Echings Torwart Alessandro Kestler die Flugbahn des Balles falsch, und der hinter ihm lauernde Alexander Hofmeister traf per Kopfballaufsetzer zum 1:1 ins kurze Eck.

Zehn Minuten vor der Pause profitierte Steuber von einem Moosinninger Fehlpass. Er lief allein auf Torwart Pfanzelt zu und schob den Ball ohne Mühe ins Tor. Minuten später hatte Steuber eine weitere Möglichkeit, scheiterte aber am Pfosten.

Doch entschieden war das Spiel damit noch nicht, denn nun wurden die Gäste wieder aktiver und setzten Moosinnings Abwehr unter Druck. Zwei dicke Chancen ließen die Echinger liegen. Moosinning fing sich wieder, spielte danach noch disziplinierter im Mittelfeld, um die eigene Abwehr etwas zu entlasten.

In der Schlussminute ergab sich noch eine tolle Chance, denn Echings Libero vertändelte 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball und rutschte beim Rettungsversuch aus. Der eingewechselte Dominik Gunderlach hatte freie Bahn, doch er schoss überhastet aus 15 Metern in die Wolken.

Stimmen zum Spiel

Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning: „Die Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt und bis zum Schlusspfiff alles in die Waagschale geworfen. Es war ein Kampf über 90 Minuten. Wir hätten auch noch in letzter Sekunde gewinnen können. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, denn Eching war der erwartet starke Gegner, der uns nichts geschenkt hat.“

Alexander Günther, Trainer des TSV Eching: „Ich glaube, dass es ein leistungsgerechtes 1:1 war. Wir sind in den ersten 20 Minuten nicht richtig ins Spiel gekommen, haben dann den Ball gut in den eigenen Reihen laufen lassen. Nach dem 1:0 hatten wir mit einem Pfostenschuss Pech. Der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit war ähnlich, denn beide Mannschaften hatten ordentliche Tormöglichkeiten.“