Kampf trotz großer Personalsorgen

Eine knappe Niederlage für den SC Spelle-Venhaus im vorletzten Auswärtsspiel der Oberliga-Saison 2024/25. Die Emsländer verlieren am Dienstagabend vor 495 Zuschauern im Hasestadion beim TuS Bersenbrück 3:4 (1:4). In der packenden Schlussphase erhöhen sie die Spannung, verkürzen noch um zwei Tore.

Im Derby kassierten die Speller die vierte Niederlage in fremder Umgebung. Doch sie konnten erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Der Gastgeber untermauerte seine Heimstärke. Er sammelte in 16 Partien im Hasestadion 36 Punkte - einsame Spitze in der Liga.