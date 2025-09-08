Kampf, Tore, Leidenschaft – 2:2 gegen den FC Töss

Am 3. Spieltag trat SC Winterthur United auswärts beim FC Töss an. Gespielt wurde auf dem idyllisch gelegenen Sportplatz Reitplatz, mitten im Wald. Zahlreiche Zuschauer fanden sich ein, um das Derby mitzuerleben. Von Beginn an legte das Heimteam los. Mit aggressivem Pressing setzten sie Winti-United sofort unter Druck und erzwangen schon in der 3. Minute einen Fehler in der Abwehr. Die Gäste konnten den Ball nicht konsequent klären und Töss nutzte die Gelegenheit eiskalt zur 1:0-Führung. Winti-United liess sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und versuchte, das Spiel zu stabilisieren. Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der beide Teams früh den Abschluss suchten.

In der 20. Minute gelang Winti-United dann ein echtes Traumtor. Oliver setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte präzise in die Mitte. Dort wartete Ricardo, der den Ball mit einem Seitfallrückzieher traf – unhaltbar landet der Ball im Netz. Der Ausgleich zum 1:1 war geschafft und das Spiel nun vollkommen offen. Bis zur Pause lieferten sich beide Mannschaften ein intensives Duell mit viel Kampfgeist und einigen guten Offensivaktionen, doch weitere Treffer fielen nicht. So ging es mit einem gerechten 1:1 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel stellte Winti-United defensiv enger und liess den Gegner kaum noch gefährlich werden. Zwar konnte Töss den Ball immer wieder in den eigenen Reihen laufen lassen, doch sie fanden kaum Lücken in der stabilen Abwehr der Gäste. Winti-United setzte dagegen auf schnelle Umschaltmomente und gezielte Angriffe. In der 59. Minute folgte der nächste Höhepunkt: Nikolai brachte einen Freistoss auf den ersten Pfosten, wo David hochstieg und den Ball per Kopf zur 1:2-Führung ins Netz beförderte.