Kampf statt Glanz im Gipfeltreffen

Herausragend war das Spiel dann nur von der Rasanz, von Tempo und von der Zweikampfschärfe her. Spielerisch blieben doch einige Wünsche offen. Obwohl bei-de Mannschaften sich zunächst nach vorne orientierten, blieben klare Chancen Man-gelware. Die Abwehrreihen waren Herr der Lage. Nur bei einem Schuss von Robin Jeuth zeigte Schlussmann Karl Schindhelm eine kleine Unsicherheit und Adrian En-ke setzte auf der anderen Seite ein Zuspiel von Lorenz Kessel vorbei. Doch so lang-sam erarbeitete sich der Gast ein Übergewicht. Schindhelm musste aus spitzem Winkel eine Granate von Aguibou Cissè entschärfen und gegen Alexio Zeiser mit einer Faust klären. Außerdem schoss Zeiser aus bester Position über den Querbal-ken. Etwas später fand die Iso jedoch bereits ins Geschehen zurück. Ihre Führung kam trotzdem etwas wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Nach einem Ballverlust von Vincent Kirchner hatte Daniel Heinze plötzlich allen Platz der Welt, um aufs Gehäuse zuzulaufen. Überlegt spielte er vor dem letzten SG-Verteidiger zu Kessel, der keine Mühe hatte, zu vollenden. Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Zeigerum-drehungen später hielt Cissè aus dreißig Metern einfach mal voll drauf und sein Ge-schoss schlug genau im Torwinkel ein. Schindhelm machte keine Bewegung. Das Blatt hätte sich beinahe noch einmal gewendet, als Kessel unter starker Bedrängnis an den Pfosten köpfte.

Die zweite Halbzeit begann fast identisch mit der ersten. Wieder neutralisierten sich beide Teams erst einmal. Wieder kam der Tabellenführer später zuerst zu einigen Möglichkeiten. Maxim Stiehl setzte erst Jeuth in Szene, ehe er eine Ecke übers Ge-häuse haute. Auch Maximilian Töpfer kam noch zum Zug, köpfte aus Nahdistanz vorbei oder wurde abgedrängt. Die einheimischen Verteidiger kämpften aufopfe-rungsvoll um den Punktgewinn, auf Entlastung konnten sie jedoch kaum hoffen. Kes-sel und Heinze rieben sich in vorderster Linie auf, aber meist fehlte die Unterstüt-zung aus dem Mittelfeld. In einer immer verbissener und hitziger werdenden Partie rettete man sich schließlich glücklich ins Ziel.