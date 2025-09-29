Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: SV Iso Neuhaus-Schierschnitz
Kampf statt Glanz im Gipfeltreffen
Der Zweite gegen den Tabellenführer – wie bereits in der Vorschau angekündigt - mehr Spitzenspiel ging nicht!
Außerdem: Wer, wenn nicht Neuhaus-Schierschnitz, sollte dem Absteiger aus der Landesklasse die Rückkehr und den vorzeitigen Durch-marsch dorthin verwehren? Die Partie war bereits früh in der Saison für beide Sei-ten wegweisend.
Herausragend war das Spiel dann nur von der Rasanz, von Tempo und von der Zweikampfschärfe her. Spielerisch blieben doch einige Wünsche offen. Obwohl bei-de Mannschaften sich zunächst nach vorne orientierten, blieben klare Chancen Man-gelware. Die Abwehrreihen waren Herr der Lage. Nur bei einem Schuss von Robin Jeuth zeigte Schlussmann Karl Schindhelm eine kleine Unsicherheit und Adrian En-ke setzte auf der anderen Seite ein Zuspiel von Lorenz Kessel vorbei. Doch so lang-sam erarbeitete sich der Gast ein Übergewicht. Schindhelm musste aus spitzem Winkel eine Granate von Aguibou Cissè entschärfen und gegen Alexio Zeiser mit einer Faust klären. Außerdem schoss Zeiser aus bester Position über den Querbal-ken. Etwas später fand die Iso jedoch bereits ins Geschehen zurück. Ihre Führung kam trotzdem etwas wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Nach einem Ballverlust von Vincent Kirchner hatte Daniel Heinze plötzlich allen Platz der Welt, um aufs Gehäuse zuzulaufen. Überlegt spielte er vor dem letzten SG-Verteidiger zu Kessel, der keine Mühe hatte, zu vollenden. Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Zeigerum-drehungen später hielt Cissè aus dreißig Metern einfach mal voll drauf und sein Ge-schoss schlug genau im Torwinkel ein. Schindhelm machte keine Bewegung. Das Blatt hätte sich beinahe noch einmal gewendet, als Kessel unter starker Bedrängnis an den Pfosten köpfte.
Die zweite Halbzeit begann fast identisch mit der ersten. Wieder neutralisierten sich beide Teams erst einmal. Wieder kam der Tabellenführer später zuerst zu einigen Möglichkeiten. Maxim Stiehl setzte erst Jeuth in Szene, ehe er eine Ecke übers Ge-häuse haute. Auch Maximilian Töpfer kam noch zum Zug, köpfte aus Nahdistanz vorbei oder wurde abgedrängt. Die einheimischen Verteidiger kämpften aufopfe-rungsvoll um den Punktgewinn, auf Entlastung konnten sie jedoch kaum hoffen. Kes-sel und Heinze rieben sich in vorderster Linie auf, aber meist fehlte die Unterstüt-zung aus dem Mittelfeld. In einer immer verbissener und hitziger werdenden Partie rettete man sich schließlich glücklich ins Ziel.
Fazit: Der Meisterschaftsfavorit hatte auch diesmal den Sieg etwas mehr gewollt, allerdings biss er sich an einer bestens organisierten gegnerischen Abwehr die Zähne aus.
STIMMEN ZUM SPIEL
Andreas Ehnes (Trainer Neuhaus-Schierschnitz): „Das war heute ganz bestimmt nicht unser bestes Spiel, das wir je gemacht haben. Aber mit der kämpferischen Ein-stellung meiner Mannschaft bin ich schon zufrieden. Ich glaube auch, das Unent-schieden geht schon in Ordnung.“
Daniel Meyer (Trainer Neuhaus/Lauscha): „Das Endergebnis ist irgendwie ver-dient. Für uns war es das erwartet schwere Spiel, auch von den Platzverhältnissen her. Es blieb trotzdem fair und wir können mit dem heutigen Punkt ganz gut leben.“