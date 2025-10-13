Kampf, Pech und rote Karte – Lorch unterliegt in Böbingen

Böbingen blieb offensiv gefährlich. Nach dem 1:1 bot sich Sachsenmaier sofort die Chance zur erneuten Führung, zehn Minuten später lenkte Patrick Stähle einen Schuss von Rieger mit einer Glanztat über die Latte. In der 34. Minute war der Lorcher Keeper dann jedoch im Pech: Einen flach getretenen Ball konnte er nicht festhalten, Sachsenmaier reagierte am schnellsten und staubte zum 2:1 ab. Kurz vor der Pause hatte Waibel den Ausgleich auf dem Fuß, sein Distanzschuss ging jedoch knapp über das Tor.