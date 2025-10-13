Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: Hansjürgen Jablonski
Kampf, Pech und rote Karte – Lorch unterliegt in Böbingen
Auf dem kleinen Böbinger Kunstrasen entwickelte sich von Beginn an ein schnelles, intensives Spiel, das sich rasch zu einem Abstiegskampf pur entwickelte, an dem am Ende letztlich ein verdienter Heimsieg für die Gastgeber stand.
Der TSV erwischte den besseren Start, überlief in der 9. Minute die Lorcher Abwehr und ging durch Yannik Leonbacher in Führung. Doch die Antwort der Sportfreunde ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später erzielte Paul Waibel per Kopf den verdienten Ausgleich und bestätigte damit die gute Anfangsphase der Sportfreunde.
Böbingen blieb offensiv gefährlich. Nach dem 1:1 bot sich Sachsenmaier sofort die Chance zur erneuten Führung, zehn Minuten später lenkte Patrick Stähle einen Schuss von Rieger mit einer Glanztat über die Latte. In der 34. Minute war der Lorcher Keeper dann jedoch im Pech: Einen flach getretenen Ball konnte er nicht festhalten, Sachsenmaier reagierte am schnellsten und staubte zum 2:1 ab. Kurz vor der Pause hatte Waibel den Ausgleich auf dem Fuß, sein Distanzschuss ging jedoch knapp über das Tor.
Nach Seitenwechsel wurden die offensiv agierenden Lorcher böse erwischt. In der 52. Minute leitete Macharka einen Konter ein, Leonbacher vollendete zum 3:1 und schnürte damit seinen Doppelpack.
Die Partie wurde nun zunehmend hektischer und von vielen Unterbrechungen geprägt. Lorch bemühte sich um Struktur, ließ sich aber immer wieder von Nickligkeiten und emotionalen Zweikämpfen aus dem Konzept bringen. Böbingen verstand es, das Spiel zu kontrollieren und seine Führung souverän zu verteidigen. In der 88. Minute sah der kurz zuvor eingewechselte Adrian Schwarz noch die Rote Karte, womit der Nachmittag für die Sportfreunde endgültig einen bitteren Abschluss fand.
Trotz engagierter Phasen reichte es nicht zu einem Punktgewinn, zu groß war diesmal die Effizienz der Gastgeber, zu unglücklich die Fehler im eigenen Spiel.