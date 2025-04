Kampf nicht belohnt

So., 13.04.2025, 16:00 Uhr

Dominik Hartmann hats wieder an der Leiste.

Alex Rumpler musste in der Ersten ran, Ebenso Nfalie und Ike die dann noch bei uns ran mussten - was doch einiges an Körner kostete.

Flo Markl (nicht zu verwechseln mit Meghan Markle) hat wieder Probleme mit seinem Fuß

Jonas Zwerschina ist ein Hort für Viren

Phil Angulanza bekommt nun die ersten Wachstumsschmerzen

So also durfte ich wieder neben Lukas Summer in der IV ran.

Can war wieder an Bord und beackerte die rechte Abwehrseite wie man es sonst von Rehen beim Wildwechsel gewohnt ist.

Edi Tinis (welcher einen Anschlag von Baris Bicici gerade so überstand) und Hannes Holler sollten das Zentrum bilden - von hinten sah es aus wie Vater und Sohn.

Von Beginn an war es ein flottes und gutes Reservespiel mit Aktionen auf beiden Seiten, wobei aus dem Spiel heraus den Eisenbahnern mehr gelingen sollte.

Das merkten auch die Gastgeber und wechselten halt dann schnell gewisse Skiller ein.

Trotzdem konnten wir, nach einer kurzen unruhigen Phase das Spiel ausgeglichen gestalten.

Gefahr strahlten die Gastgeber zwar immer aus, aber zwingend waren sie bis auf Freistöße nicht.

Dann aber war es eine feine Einzelaktion und ein überlegter Schuss ins lange Eck zum 1:0 für Ast.

Dominik Hartmann wühlte indes in seinem Vollbart und suchte dort nach einer Lösung,

In der zweiten Halbzeit war es weiterhin ein flottes Spiel mit guten Aktionen der Eisenbahner aber auch immer wieder gefährlichen Astern.

Ramadan Maloku testete meist die Qualität der Textilien der Hausherren und konnte diese für gut befinden.

Can sollte dann noch eine gelbe Karte einfahren für einen etwas hohen Fuß - wär mir nicht passiert, weil ich gar ned so hoch komm.

In einer Phase als man durchaus am Ausgleich dran war folgte die kalte Dusche und man bekam das 2:0.

Was man dem Team hoch anrechnen muss ist, dass jeder, wirklich jeder, von der 1. bis zur 90. Minute bedingungslos gekämpft hat.

So kann man diese Niederlage auf alle Fälle hinnehmen gegen ein Team, das nichts mehr mit dem Gegner aus der Hinrunde zu tun hatte - man beachte die Statistiken.

Am Ostermontag gehts dann Zuhause ran gegen Jo/Bi.

Abschließend gab es ein interessantes Gespräch über Menstruationstassen und ich fand es schön wieder etwas gelernt zu haben.

In diesem Sinne..allen schon mal schöne Ostern. Passts auf, dass Hardey nicht plötzlich im Hasenkostüm steckt