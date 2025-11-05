⚔️ Kampf, Leidenschaft & 3 Punkte – SV Böhme gewinnt das Nervenspiel!

Schon beim Treffpunkt um 13:00 Uhr war zu spüren, dass die Jungs heiß auf das Spiel waren. Beim Aufwärmen stimmte Kapitän Sebastian Holzmüller das Team ein, während das Trainerduo Mario Hörenkuhl und Mathias Tack die Taktik festlegte.

Am vergangenen Sonntag, den 02.11.2025, empfingen wir zu Hause den SV Lindwedel-Hope II. Nach der deutlichen Niederlage in der Vorwoche gegen den Tabellenführer MTV Eickeloh-Hademstorf II war das Ziel klar: Wiedergutmachung und Punkte in Böhme behalten! 💪⚫⚪

Pünktlich um 14:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Dierk Moheit, der an diesem Tag sein erstes Spiel im Herrenbereich leitete, die Partie an – und machte seine Sache richtig gut! 👏

„Wir sind ein starkes Team und müssen uns nicht verstecken. Wir wollen offensiv Fußball spielen, früh pressen und den Gegner unter Druck setzen!“

🏁 Erste Halbzeit: Mut, Wille und starke Paraden

Wir starteten mutig, gewannen früh Zweikämpfe und fanden gut in die Partie. Nach rund 30 Minuten kam der erste große Moment:

Ein Steckpass brachte den Lindwedeler Stürmer frei vor unser Tor – doch Keeper Jan Mertens blieb lange stehen und parierte überragend! 🧤💥

Nur wenige Minuten später hatte Filip Moniuk auf der Gegenseite die Chance zur Führung. Nach starkem Ballgewinn von Jonas Grots setzte er sich im Laufduell durch, scheiterte aber knapp am Torwart.

Kurz darauf zeigte Dildar Shaqouli, warum man ihn liebt: 60 Meter Sprint zurück, perfekte Grätsche im letzten Moment – Ball gewonnen, Angriff eingeleitet. Wahnsinnsaktion! 🔥

Zum Ende der ersten Hälfte übernahm Lindwedel etwas mehr Kontrolle, doch Kai Müller stand in der Abwehr wie eine Mauer. Was durchkam, fing Jan Mertens sicher ab.

Halbzeitstand: 0:0 – starker Fight und eine engagierte Leistung von beiden Teams.

⚔️ Zweite Halbzeit: Kampfgeist, Wille und Emotionen pur

In der Kabine fand Trainer Mario Hörenkuhl klare Worte:

„Gute erste Hälfte, aber da geht noch mehr! Wir brauchen Mut, Leidenschaft und Tore!“

Zur zweiten Halbzeit wechselten wir:

René Dumke kam für Phillip Blanke, Sohnel Ramos für Alexander Sashcheka. Beide brachten direkt frischen Wind in die Partie. 🌪️

Nach Wiederanpfiff lief der Ball flüssig durch unsere Reihen. Ein Foul an René Dumke brachte einen Freistoß, der zunächst keine Gefahr brachte – doch Sohnel Ramos klärte im Gegenzug mit einer überragenden Grätsche im 1-gegen-1 und verhinderte den Rückstand. 💪

In der 55. Minute setzte Joanna Au einen perfekt getretenen Eckball in den Strafraum – Kai Müller kam zum Kopfball, verfehlte das Tor aber knapp.

Es blieb offen – bis zur 64. Minute!

Jonas Grots eroberte im Mittelfeld den Ball und spielte ihn auf Filip Moniuk, der sich stark durchsetzte und den Ball unhaltbar ins lange Eck setzte – 1:0 für Böhme! ⚽🔥

💥 70. Minute: Traumkombination & eiskalte Vollendung

Nach einem abgefangenen Ball in unserer Abwehr bekam Joanna Au die Kugel im Mittelfeld, behielt die Übersicht und schlug einen perfekten Diagonalball von der linken Seite auf den rechten Flügel.

Dort nahm René Dumke den Ball technisch stark an, setzte sich mit purer Willenskraft gegen seinen Gegenspieler durch und schob eiskalt zum 2:0 ein! 💪⚫⚪

Ein wunderschön herausgespielter Treffer – Teamfußball vom Feinsten! 👏

💣 Schlussphase wird hitzig

In der 77. Minute kam Lindwedel per Elfmeter (Torschütze Dennis Koglin) auf 2:1 heran – keine Chance für den stark spielenden Jan Mertens im Tor.

Kurz danach verließ Jonas Grots nach starker Leistung das Feld, für ihn kam Phillip Buchhop in die Partie.

Klar war: Wir wollten den Sieg! Und das merkte man jedem an.

Doch dann wurde es wild:

90+2 – Tätlichkeit eines Lindwedeler Spielers → Rote Karte 🟥

90+5 – Gelb für René Dumke, Rot für den Gästekeeper, Gelb für den Kapitän

90+8 – Weitere Gelbe Karte für Lindwedel

Das Spiel drohte zu kippen, aber wir blieben ruhig, kämpften als Einheit und verteidigten mit Herz. 💥

Nach insgesamt 13 Minuten Nachspielzeit ertönte endlich der Abpfiff – Heimsieg 2:1! 🎉

💬 Fazit:

Ein Spiel mit allem, was Fußball ausmacht – Kampf, Emotionen, Leidenschaft und Teamgeist.

Jeder hat alles gegeben, jeder hat für den anderen gearbeitet. Am Ende zählen die drei Punkte – und die bleiben in Böhme! 🖤🤍

🙏 Danke an:

Unsere Fans, Freunde & Supporter, die uns wieder lautstark unterstützt haben 👏

Schiedsrichter Dierk Moheit für seine starke Leitung bei seinem ersten Herrenspiel – souverän und ruhig!

Joanna Au (1. Damen) und Michael Tack (Alte Herren) fürs Aushelfen – absolute Teamplayer! 🙌

Und ein Dank an Sportfotograf André Czaplinski für seinen ständigen Support hinter den Kulissen! 📸

📅 Nächstes Spiel:

Am 09.11.2025 um 14:00 Uhr empfangen wir zu Hause den MTV Soltau III zum Rückrundenauftakt.

Das Ziel: Den Schwung mitnehmen und weiter punkten! ⚽🔥

