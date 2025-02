Kampf, Leidenschaft, Sieg: Glückauf dreht Spiel gegen Sondershausen

Auf schwierigen Platzverhältnissen hatten wir Probleme, unser gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen, und mussten stattdessen über Kampf und Laufbereitschaft ins Spiel finden. In der ersten Halbzeit gelang uns das jedoch nur phasenweise. Die ersten 20 Minuten gehörten klar uns, und mit etwas mehr Zielstrebigkeit sowie dem nötigen Quäntchen Glück hätten wir in dieser Phase in Führung gehen können.

Der Gast aus Sondershausen konzentrierte sich vor allem auf die Defensive und lauerte auf Konter, die unsere Abwehr zu Beginn jedoch gut im Griff hatte. Mitte der ersten Halbzeit verloren wir etwas den Faden, was Sondershausen besser ins Spiel brachte. In der 30. Minute nutzten sie eine ihrer Chancen und erzielten überraschend die Gästeführung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.