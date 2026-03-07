Kampf im Tabellenkeller: Viktoria teilt Punkte, BAK siegt in Wismar NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 20. Spieltag. von red · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Grabowski

In der NOFV-Oberliga Nord stand heute die Fortsetzung des 20. Spieltags auf dem Programm, und die Luft im Tabellenkeller brannte förmlich vor Leidenschaft. Es war ein Tag, an dem die Emotionen hochkochten. Für die Teams, die mit dem Rücken zur Wand stehen, ging es um weit mehr als nur drei Punkte – es ging um Hoffnung, Ehre und den nackten sportlichen Überlebenskampf in einer Liga, die keine Fehler verzeiht.

Vor 154 Zuschauern demonstrierte die TSG Neustrelitz ihre Ambitionen. Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte entführen wollten, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. Die erste Erlösung für die mitgereisten Anhänger folgte bereits in der 15. Minute, als Nils Röth den Treffer zum 0:1 markierte. Rathenow bemühte sich zwar leidenschaftlich, gegen die gut organisierte Defensive der Gäste anzukommen, doch die TSG blieb eiskalt in der Chancenverwertung. Noch vor dem Pausenpfiff legte die Mannschaft nach: In der 29. Minute erhöhte Gabriel Ziegler auf 0:2. Trotz aller Bemühungen der Hausherren in der zweiten Halbzeit blieb es am Ende bei diesem Auswärtssieg. ---

Es war das hochemotionale Highlight: Der Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde empfing den Ligaprimus SV Tasmania Berlin. Was folgte, war eine bittere Enttäuschung für den Favoriten und ein Triumph der Leidenschaft für die Unioner. Den Grundstein für die Überraschung legte Leon Walter in der 34. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse zuungunsten der Tasmania und die Nerven lagen blank. In der 50. Minute sah Florian Baak die Rote Karte, was die Berliner in eine schwierige Unterzahl brachte. Doch es sollte noch schlimmer kommen für den Tabellenführer: In der 77. Minute wurde auch noch Lirim Mema mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit nur noch neun Feldspielern war der Widerstand der Tasmania endgültig gebrochen. In der dramatischen Nachspielzeit machte Klosterfelde den Sack endgültig zu, als Gentuar Durmishi in der 90.+5 Minute zum 2:0-Endstand traf und damit den Heimsieg gegen den Spitzenreiter besiegelte. ---

Im Duell der Berliner gegen die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch. Der Regionalliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin brauchte dringend ein Erfolgserlebnis, sah sich jedoch früh einem Rückstand gegenüber. Für die SG Dynamo Schwerin erzielte Mahdi Mohammadi bereits in der 12. Minute das 0:1. Die Berliner bewiesen jedoch Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 63. Minute gelang Aboudoul Rachid Tchadjei der Ausgleichstreffer zum 1:1, was bei den Hausherren neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt entfachte. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung, die für beide Seiten ein Wechselbad der Gefühle bedeutete. ---

Eine dramatische Wendung nahm die Partie zwischen dem FC Anker Wismar und dem Berliner AK. Die Gäste aus der Hauptstadt erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute durch Abdulkadir Beyazit mit 0:1 in Führung. Doch Wismar schlug noch vor der Pause zurück: In der 36. Minute markierte Pascal Breier das 1:1 und brachte die heimischen Fans zum Jubeln. Die Entscheidung in diesem nervenaufreibenden Spiel fiel schließlich in der zweiten Halbzeit, als die Intensität der Zweikämpfe ihren Höhepunkt erreichte. In der 74. Minute erzielte Furkan Yildirim das 1:2 für den Berliner AK und sicherte seinem Team damit drei überlebenswichtige Punkte in der Fremde, während Anker Wismar fassungslos zurückblieb. ---

TuS Makkabi Berlin ist Sechster mit 28 Punkten (32:30 Tore) und kam zuletzt zu einem stabilen 2:0 in Schwerin. Tennis Borussia Berlin steht bei 20 Punkten (17 Spiele, 27:34 Tore) auf Rang 12 und verlor zuletzt knapp 2:3 in Neustrelitz. Das Hinspiel war klar: TeBe – Makkabi 0:3 (14.09.25). TeBe hat also eine Rechnung offen, Makkabi den Beweis, dass man dieses Duell kontrollieren kann. Für beide ist es ein Spiel, das die Richtung im Mittelfeld entscheidet: Abstand nach oben oder Blick nach unten.



Ein Spiel, das nach direkter Nachbarschaft klingt – und nach Punkten, die Ruhe bringen könnten. SV Siedenbollentin (Auf) ist Neunter mit 24 Punkten (17 Spiele, 30:32 Tore) und verlor zuletzt 1:3 bei Hansa Rostock II. S.D. Croatia Berlin (Auf) ist 15. mit 15 Punkten (18 Spiele, 28:43 Tore) und verlor zuletzt spektakulär 3:5 gegen Sparta Lichtenberg. Das Hinspiel endete 1:1 (Croatia Berlin – Siedenbollentin 1:1, 14.09.25). Genau diese Punkteteilung ist die Vorlage: Es kann wieder eng werden, wieder nervös. Für Croatia Berlin wäre ein Auswärtspunkt schon wertvoll – für Siedenbollentin ein Sieg ein Schritt weg vom gefährlichen Feld.



Mahlsdorf steht als Dritter bei 30 Punkten (18 Spiele, 35:28 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 in Rathenow – kein Glanz, aber ein Punkt. F.C. Hansa Rostock II ist Zehnter mit 23 Punkten (17 Spiele, 34:40 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Siedenbollentin. Das Hinspiel war deutlich: Hansa II – Mahlsdorf 4:0 (14.09.25). Für Mahlsdorf ist das die offene Rechnung, für Hansa II der Beweis, dass man Mahlsdorf schlagen kann. Ein Spiel, das mehr ist als Rang drei gegen Rang zehn: Es ist ein Test, ob Mahlsdorf im Aufstiegsrennen wirklich die Zähne zeigt.

