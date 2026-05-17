Kampf im Schatten des Meisters: Freital siegt, Plauen verliert

– Foto: Anne Weimer

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In einer turbulenten Partie trennten sich der VfL Halle 1896 und der Gast unentschieden. Die Torfolge wurde früh eröffnet, als Johann von Breitenbuch in der 4. Minute zum 0:1 für die Gäste traf. Wenig später folgte ein schwerer Rückschlag, als Dioum Abdoul Aziz in der 16. Minute die Rote Karte sah. Die Überzahl nutzte Halle prompt aus: Karl-Luis Bärwald glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, und Robert Pessel drehte die Begegnung in der 35. Minute mit dem Treffer zum 2:1. Die dezimierten Gäste bewiesen jedoch eine bewundernswerte Moral und kamen durch Keliano Tavares in der 72. Minute noch zum 2:2-Ausgleich. ---

Die 161 Zuschauer erlebten ein dramatisches Finish zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfB Empor Glauchau. Lange Zeit fielen in dieser engen Begegnung keine Tore, bis die Schlussphase die Gemüter erhitzte. In der 86. Minute brachte Marius Bernhardt die Gäste aus Glauchau mit dem Tor zum 0:1 vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch Wernigerode steckte zu keinem Zeitpunkt auf und erzwang in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7 Minute) durch Benjamin Crouse St. Louis noch den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Die SG Union Sandersdorf feierte einen Heimsieg gegen den 1. FC Lok Stendal. Im zweiten Durchgang erlöste Kai Wonneberger die Hausherren, indem er in der 63. Minute zur 1:0-Führung traf. Stendal drängte danach auf den Ausgleich, kassierte jedoch in der Nachspielzeit das zweite Gegentor: Samyr Farkas markierte in der 90.+2 Minute den Treffer zum 2:0-Endstand und besiegelte die Niederlage der Gäste. ---

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem VfB 1921 Krieschow und dem Bischofswerdaer FV 08. Die Gäste aus Bischofswerda gingen in der 16. Minute durch den Treffer von Luis Bürger mit 0:1 in Führung. Krieschow hielt mit viel Leidenschaft dagegen und drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Belohnt wurden die Angriffsbemühungen schließlich in der 60. Minute, als Andy Hebler zum 1:1-Endstand traf. ---

Einen herben Rückschlag im Kampf um Platz zwei musste der Regionalliga-Absteiger VFC Plauen gegen den FC Grimma hinnehmen. In einer intensiv geführten Partie markierte Nico Rieger bereits in der 21. Minute den goldenen Treffer zum 0:1 für die Gäste. Trotz wütender Angriffe in der verbleibenden Spielzeit gelang Plauen der Ausgleich nicht mehr, während Grimma drei wichtige Punkte im Tabellenkeller entführt. ---

Der feststehende Meister RSV Eintracht 1949 musste sich beim FC Einheit Rudolstadt mit einem Unentschieden begnügen. Kurz vor der Pause gingen die Hausherren in Führung, als Maximilian Schlegel in der 42. Minute einen Handelfmeter zum 1:0 verwandelte. Die Antwort der Eintracht ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Fast im Gegenzug erzielte Fabian Seeger in der 44. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Der SC Freital nutzte den Patzer der Plauer Konkurrenz eiskalt aus und feierte einen eminent wichtigen Heimsieg gegen den VfB Auerbach 1906. Ein Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff entschied die emotionale Begegnung zugunsten der Gastgeber. Zunächst traf Finn Heidler in der 40. Minute zur 1:0-Führung, ehe Maximilian Schmidt in der 45. Minute das Tor zum 2:0 nachlegte. ---

Der FSV Budissa Bautzen und der VfB Germania Halberstadt lieferten sich eine emotionale und kartenreiche Begegnung. Die Gäste gingen durch Paul Grzega in der 35. Minute mit 0:1 in Führung, doch Jannik Käppler glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse: Erst sah der Bautzener Julian Gerhardi in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl bewiesen die Hausherren jedoch eine überragende Moral: Karl-Ludwig Zech erzielte in der 83. Minute die 2:1-Führung. In einer wilden Nachspielzeit machte Lukas Hanisch in der 90.+3 Minute mit dem Tor zum 3:1 alles klar, zuvor hatte der Halberstädter Julien Huber in der 92. Minute die Rote Karte gesehen.