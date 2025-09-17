Kampf gegen die Negativserie

Am Mittwochabend steht in der Gruppenliga Kassel 2 das Nachholspiel des 7. Spieltages auf dem Programm: Die SG Hombressen/Udenhausen empfängt den TSV Rothwesten. Während die Gastgeber seit sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis warten, reist Rothwesten mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen in Serie an. Die jüngere Statistik spricht allerdings klar für die SG, die die letzten fünf direkten Duelle für sich entscheiden konnte.

„Wir wissen, dass wir zuletzt nicht die Ergebnisse geholt haben, die wir brauchen. Aber gegen Rothwesten haben wir immer gut ausgesehen – genau daran wollen wir anknüpfen“, erklärt SG-Spielertrainer Nicolai Lorenzoni. Der Fokus liege nun weniger auf spielerischer Schönheit, sondern vielmehr auf Effizienz und Zielstrebigkeit: „Ein Erfolgserlebnis ist extrem wichtig, nicht nur für die Tabelle, sondern vor allem fürs Gefühl.“

Auf der Gegenseite gibt sich TSV-Spielertrainer Ullrich Siewert zuversichtlich. „Die Jungs treten sehr geschlossen auf, jeder arbeitet für den anderen. Dazu haben wir es geschafft, die entscheidenden Situationen konsequenter auszuspielen“, lobt er die Entwicklung seines Teams. Mit Blick auf die Negativbilanz gegen die SG bleibt Siewert gelassen: „Jede Partie beginnt bei null – wir wollen unsere aktuelle Form nutzen, um die Serie zu durchbrechen.“