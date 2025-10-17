Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Elija Härtl (li.) im Zweikampf gegen Jonas Hoffmann. Dieses Bild stammt aus dem April dieses Jahres - am Samstag treffen die beiden mit ihren Teams Vilzing und Hankofen wieder aufeinander. – Foto: Paul Hofer
Kampf gegen den Negativlauf: Wieder viel Brisanz im Ostbayernderby
Samstag - 14. Spieltag: Hankofen ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und steht in Vilzing unter Zugzwang
Es ist wieder soweit: Das Ostbayernderby in der Regionalliga steht am morgigen Samstag an. Oberpfalz gegen Niederbayern - die DJK Vilzing empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing. Traditionell geht`s um viel Prestige, aber auch um enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt - vor allem für die Gäste. Die "Dorfbuam" sind nach der 1:6-Watschn zuhause gegen Unterhaching auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Anders die Gemengelage derzeit bei den Hausherren: Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien haben sich die Schwarzgelben aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Mit einem weiteren Heimsieg hätte die DJK bis auf Weiteres mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 14 Uhr.
Es war ein Klassenunterschied am vergangenen Freitag. So deutlich unterlegen hat man Hankofen in der Regionalliga schon lange nicht mehr erlebt. Der Frust war daher groß, Cheftrainer Tobias Beck ordnet das Ganze ein: "Freilich hatten wir uns das ganz anders vorgestellt. Ich muss aber auch sagen: Es war beeindruckend, wie die Hachinger an diesem Tag Fußball gespielt haben. Das ist die beste Mannschaft der Liga. Wir haben die Partie aufgearbeitet und abgehakt. Der volle Fokus gilt nun dem Derby in Vilzing."
Man kennt sich, man schätzt sich, große Überraschungen wird es daher hüben wie drüben wohl eher nicht geben. Mit Elija Härtl und Jonas Blümel stehen aktuell zwei Spieler im Vilzinger Kader, die auch schon das Trikot der SpVgg getragen haben. "Es wird wieder viel Brisanz drin sein, wie immer. Vilzing wird mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Für uns ist die Partie von enormer mentaler Wichtigkeit. Ein Derbysieg würde uns viel Schwung geben. Andererseits, wenn wir nach Haching nun auch in Vilzing verlieren, kommen wir eventuell vorm Winter in einen Negativlauf rein. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und ich sage mit Überzeugung: Wir haben in dieser Saison schon einige Male bewiesen, dass wir uns vor keinem verstecken brauchen", so Beck.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Schneider wird nach seinem Außenbandanriss voraussichtlich kommende Woche wieder ins Training einsteigen. Ersatztorwart Patrik Neumayer hat sich im Training eine Platzwunde zugezogen und wird daher in Vilzing nicht auf der Bank sitzen. Adrian Serowiec nimmt seine Rolle ein. Ansonsten fehlen weiterhin Samuel Pex und David Löffler.
Braucht gar nicht so skeptisch schauen: Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen stimmt für Thorsten Kirschbaum und die DJK Vilzing die Richtung. – Foto: MichaelOttSportfotografie
Das sagt Vilzings Chefcoach Thorsten Kirschbaum im Vorfeld der Partie: "Auf uns wartet eines der Highlight-Spiele der Saison. Die Jungs sind heiß, dank der drei Siege aus den letzten vier Spielen gehen wir mit viel Rückenwind in die Partie. Bei Hankofen lief es zuletzt nicht so richtig rund, aber sie wissen auch, dass sie in einem Derby und in so einem Spiel wieder viel geraderücken können. Hankofen wird alles daran setzen, bei uns zu punkten. Darauf sind wir vorbereitet und wir werden dagegenhalten."
Personalien DJK Vilzing: Tobias Hoch ist erneut keine Option und muss weiterhin pausieren. Zudem fehlen wie gehabt die langzeitverletzten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.