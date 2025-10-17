Kampf gegen den Negativlauf: Wieder viel Brisanz im Ostbayernderby

Es ist wieder soweit: Das Ostbayernderby in der Regionalliga steht am morgigen Samstag an. Oberpfalz gegen Niederbayern - die DJK Vilzing empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing. Traditionell geht`s um viel Prestige, aber auch um enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt - vor allem für die Gäste. Die "Dorfbuam" sind nach der 1:6-Watschn zuhause gegen Unterhaching auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Anders die Gemengelage derzeit bei den Hausherren: Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien haben sich die Schwarzgelben aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Mit einem weiteren Heimsieg hätte die DJK bis auf Weiteres mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 14 Uhr.