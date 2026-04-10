Kampf gegen den Abstieg: SG Altrich ist wieder stabil

„Grundsätzlich hätte es sogar mehr sein können. Generell sind wir aber zufrieden. Wenn wir diesen Schnitt halten, bleiben wir am Ende auch drin“, sagt der 35-jährige Coach, der nach dem Rücktritt von Michael Scholer Mitte Oktober aus der zweiten Mannschaft der SG aufgerückt war.

2:2 daheim gegen den SV Zeltingen-Rachtig, dann ein 1:0-Erfolg bei der SG Haag, vor der Osterpause ein erneutes Remis vor eigener Kulisse, diesmal gegen die SG Bremm (1:1): Das ist die jüngste Ausbeute von Kläs & Co.. Die positive Entwicklung kommt für den Spielertrainer nicht von ungefähr: „Wir sind enger zusammengerückt, unternehmen viel gemeinsam. Das wirkt sich auch entsprechend auf das Gefüge aus. Die Trainingsbeteiligung in der Wintervorbereitung war trotz schwieriger Bedingungen überragend.“ Aufgrund der Unbespielbarkeit der eigenen Rasenplätze sei man „durch die Gegend getingelt“, so Kläs. Das Desaster von Dörbach sei nach einer Reihe guter Testspiele gekommen. „Aber wir waren an diesem Tag trotz aller Euphorie nicht gut, und der Gegner hatte einfach einen Sahnetag erwischt“.

Der vom C21-Ligisten SV Neuerburg gewechselte Winterneuzugang Ledjon Zhollanji hat erst rund 25 Minuten absolviert und ist wegen seines Hausbaus und damit verbundener Fehlzeiten noch kein Faktor. Ebenfalls eine Klasse tiefer spielte bis zum Herbst Raphael Dresen. Dreimal kam der frühere Angreifer des SV Wittlich II bislang zum Einsatz. Auf ein Tor wartet er zwar noch, trotzdem lobt ihn Kläs: „Er macht sich super. Wenn er jetzt noch trifft, ist der Knoten endgültig geplatzt.“ Seit Kurzem ist der aus den A-Junioren aufgerückte Bastian Arent spielberechtigt und hat sich nach Angaben seines Trainers auf Anhieb auf der rechten Verteidigerposition festgesetzt: „Er spielt durch, macht das super und soll so weitermachen.“