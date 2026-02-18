Kampf gegen den Abstieg: Kellerkinder der Brandenburgliga unter Druck

– Foto: Rene Hofrichter, Diemo Nimptsc

In der Brandenburgliga spitzt sich die Lage im Tabellenkeller dramatisch zu. Am Samstag wird eine Nachholpartie angepfiffen. Allerdings gibt es schon eine Spielabsage.

Ein Duell der Tabellennachbarn, das an Intensität kaum zu überbieten sein wird. Der TuS 1896 Sachsenhausen rangiert derzeit auf Platz 13 mit 15 Punkten, direkt gefolgt vom SV Germania 90 Schöneiche, der mit 14 Zählern auf dem 15. Platz lauert. Die Brisanz ist greifbar: Schöneiche hat zwar ein negatives Punktekonto, aber mit einer Tordifferenz von nur -1 bewiesen, dass sie defensiv extrem stabil stehen können. Sachsenhausen hingegen muss vor heimischer Kulisse zeigen, dass die 30 erzielten Tore ausreichen, um den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Es ist ein Spiel, in dem Nuancen über Triumph oder tiefe Enttäuschung im Abstiegskampf entscheiden werden.

