Allgemeines

Kampf gegen den Abstieg: Kellerkinder der Brandenburgliga unter Druck

Schöneiche und Sachsenhausen brauchen im Nachholspiel dringend Punkte für den Klassenerhalt in der Brandenburgliga.

von LS · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rene Hofrichter, Diemo Nimptsc

Brandenburgliga
Petershagen
TuS 1896
BSC Süd
SV Schöne.

In der Brandenburgliga spitzt sich die Lage im Tabellenkeller dramatisch zu. Am Samstag wird eine Nachholpartie angepfiffen. Allerdings gibt es schon eine Spielabsage.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
Abgesagt

Das Spiel wurde bereits abgesagt.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
14:00

Ein Duell der Tabellennachbarn, das an Intensität kaum zu überbieten sein wird. Der TuS 1896 Sachsenhausen rangiert derzeit auf Platz 13 mit 15 Punkten, direkt gefolgt vom SV Germania 90 Schöneiche, der mit 14 Zählern auf dem 15. Platz lauert. Die Brisanz ist greifbar: Schöneiche hat zwar ein negatives Punktekonto, aber mit einer Tordifferenz von nur -1 bewiesen, dass sie defensiv extrem stabil stehen können. Sachsenhausen hingegen muss vor heimischer Kulisse zeigen, dass die 30 erzielten Tore ausreichen, um den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Es ist ein Spiel, in dem Nuancen über Triumph oder tiefe Enttäuschung im Abstiegskampf entscheiden werden.

