Kampf gegen Abstieg: Was Welschbillig jetzt braucht

Im Nachholspiel setzte es am Mittwoch vergangener Woche ausgerechnet gegen die mitabstiegsgefährdeten Rioler eine schmerzhafte 0:2-Pleite. Vier Tage später reichte es trotz großen Kampfs und etlicher guter Chancen auch in Rascheid nicht zu den dringend benötigten Punkten (0:1).

Spielertrainer Christian Adams findet Erklärungen. „Wir haben es in beiden Spielen nicht geschafft, zwingend torgefährlich zu werden, obwohl wir zuvor beim 3:2-Sieg gegen Pluwig gezeigt haben, dass wir es können. Mit dem Auftritt beim Tabellenführer SG Reinsfeld bin ich nicht mal unzufrieden. Es wird dann just in dem Moment schwer, wenn du fast 80 Minuten in Unterzahl spielst. Wir haben auch gut verteidigt, aber einmal falsch gestanden und das Gegentor bekommen. Uns hat in beiden Spielen die Durchschlagskraft gefehlt.“ Damit spielte Adams auf Rote Karte für Nils Mossal an, die dieser bereits in der 13. Minute wegen einer Notbremse gesehen hatte.