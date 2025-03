Kampf der Holzheimer SG bleibt ohne Ertrag

Am Ende war es für die Holzheimer SG dann doch ein Rückschlag zu viel. – Foto: Sascha Köppen

Nach der Karnevalspause präsentierten sich Holzheims Landesliga-Kicker stark verbessert, unterlagen aber daheim dem FC Remscheid mit 3:5. Damit ist der Aufstiegszug wohl abgefahren.

Als Trainer Jesco Neumann zwei Wochen zuvor bei der SG Unterrath seine erste Punktspielniederlage mit der Holzheimer in der Landesliga kassiert hatte, war er überhaupt nicht zufrieden gewesen mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Das sah am Sonntag trotz einer neuerlichen Pleite daheim gegen den FC Remscheid ganz anders. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, mit ein bisschen mehr Glück wäre etwas drin gewesen“, gab Neumann nach der 3:5 (1:1)-Niederlage der Holzheimer SG zu Protokoll.

Gestern, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim FC Remscheid FC Remscheid 3 5 + Video Die unterschiedliche Bewertung lag darin begründet, dass sich die Holzheimer in dem Verfolgerduell gegen die Remscheider, die sich nach dem hart erkämpften Sieg sogar weiter Hoffnungen auf den Meistertitel und den Sprung in die Oberliga machen dürfen, mit allem, was sie hatten, gegen die Niederlage stemmten. Und das, obwohl sie personell mal wieder arg gebeutelt auflaufen mussten. Neben den wegen ihrer fünften Gelben Karten gesperrten Dennis Höfling und Amin Azdouffal fielen mehrere potenzielle Stammkräfte aus. Torjäger Oguz Ayan, Kapitän Aram Abdelkarim und Ex-Profi Maik Odenthal saßen zwar auf der Bank, kamen aber für einen Einsatz nicht wirklich in Frage.

Aderlass trifft Holzheim in der Schlussphase Der personelle Aderlass machte sich vor allem in der Schlussphase der Partie bemerkbar. Da gingen den Holzheimer nämlich die Körner aus. Nachdem sie zuvor gegen starke Remscheider mehrere Rückschläge hatten hinnehmen müssen, aber mehrfach zurückgekommen waren, rannten sie noch mal an, um wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen, doch es fehlte die letzte Präzision. Als dann sogar Torwart Johannes Kultscher bei einem Standard mit nach vorne geeilt war, ging der Ball verloren und Leonhard Fronia traf in der Nachspielzeit zum entscheidenden 5:3 ins leere Tor.