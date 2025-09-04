Kampf der Extreme: Tabellenführer empfängt Schlusslicht

Am kommenden Sonntag kommt es in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zum Duell der Gegensätze. Der ungeschlagene Tabellendritte SV Heidekraut Andervenne trifft auf das Schlusslicht ATSV Scharmbeckstotel. Obwohl die Vorzeichen klar scheinen, gibt sich der Außenseiter kämpferisch.

Die Gastgeberinnen aus Andervenne gehen als klare Favoriten in die Partie. Als Tabellendritter sind sie noch ungeschlagen und wollen ihren guten Saisonstart fortsetzen.

Für den ATSV Scharmbeckstotel hingegen wird es eine große Herausforderung. Mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen belegen sie den letzten Tabellenplatz. Trainer Axel Wilckens sieht sein Team vor einer anspruchsvollen Aufgabe: "Wir erwarten einen sehr Offensiv-starken Gegner am Wochenende. Wir werden dort insbesondere die Zweikämpfe annehmen und mannschaftlich sehr geschlossen auftreten müssen."

Die personelle Situation beim ATSV ist zusätzlich angespannt. "Der Kader ist aktuell noch mit einigen Fragezeichen krankheitsbedingt belegt. Zudem fehlen mit Pia Willer, Tessa Glöckner und Jördis Bussmann weitere wichtige Leistungsträger."