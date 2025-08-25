Kampf bis in Verlängerung – Erkelenz bietet Hennef lange Paroli

Flutlichtspiele kennen Fußballfans normalerweise aus den kälteren Monaten. Doch für die Partie zwischen dem SC 09 Erkelenz und dem FC Hennef 05 mussten die Zuschauer am Willy-Stein-Stadion in Erkelenz bis zur Abenddämmerung bleiben. Denn die Blau-Weißen aus Erkelenz bereiteten die höherklassigen FC Hennef deutlich mehr Probleme, als der Mittelrheinligist erwartet haben dürfte. Erst in der Verlängerung zeigte sich der Klassenunterschied zwischen Bezirksligist Erkelenz und dem zwei Klassen höher spielenden FC Hennef. Am Ende stand ein 2:4.
Begleitet von der Vereinshymne des SC 09 folgten die Mannschaften Schiedsrichterin Eva Kastenholz auf den Rasen. Nur vier Minuten nach dem Anpfiff um 18.30 Uhr gingen die Gäste aus Hennef durch Jan Lucas Mowitz in Führung. „Am Anfang haben wir ein bisschen geschlafen“, sagte SC-Trainer Pascal Thora nach dem Spiel. „Da hätte Hennef auch schnell das zweite Tor machen können. Das haben sie wiederum verpasst.“
So zum Beispiel in der 20. Minute, als Luah Mahessa den Ball am leeren Tor vorbeischoss. Für Erkelenz war es jedoch ein Weckruf, die Mannschaft fand fortan immer besser ins Spiel. Marcel Nickels traf in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich. Dafür gab es zum Pausenpfiff jede Menge Beifall von den Rängen.
Den Schwung aus dem Ausgleichstreffer nahmen die Gastgeber mit in die zweite Hälfte. „Ich finde, dass wir richtig gut aus der Kabine gekommen sind“, sagte Thora. Beinahe wäre seine Mannschaft sogar in Führung gegangen, doch blieb eine „Slapstick“-Einlage der Gäste vor ihrem eigenen Tor kurz nach Wiederanpfiff unbestraft.
Mit zunehmender Spieldauer litt die Qualität der Angriffe – nur selten wurde es gefährlich in den Strafräumen. Eine „hundertprozentige Chance“, so Thora, habe es nicht mehr gegeben. Somit stand es nach 90 Minuten immer noch 1:1, die Partie ging in die Verlängerung. Dort profitierte Hennef von seiner individuellen Qualität, setzte der Partie mit einem Doppelschlag durch Leon Rosic (98.) und Kai Schusters (100.) den Deckel auf.
Doch selbst, nachdem Schusters in der 105. Minute vom Punkt auf 4:1 für die Gäste stellte, meldete sich Erkelenz noch einmal zurück und korrigierte das Endergebnis auf 2:4. „Danach treffen wir sogar nochmal die Latte“, sagte Thora, bei dem der Stolz auf die eigene Leistung den Frust über das Ausscheiden überwog. „Letztlich haben wir 90 Minuten 1:1 gegen einen Oberligisten gespielt. Solche Pokalabende hat man nur selten.“
Nun gelte es, das Selbstvertrauen mitzunehmen in die kommende Woche. Schließlich empfängt Erkelenz nächsten Sonntag Ay-Yildizspor Hückelhoven zum Saisonauftakt in der Bezirksliga. „Wenn wir immer so auftreten wie heute, spielen wir eine gute Saison“, ist sich Thora sicher.