Kampf an der Spitze bleibt spannend - Quecken sichern sich Punkt

Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen den punktgleichen Eltersdorf und Eichstätt sorgte für jede Menge Nervenkitzel. Beide Teams brannten auf den Sprung an die Tabellenspitze – doch der Traum vom Platz an der Sonne bleibt vorerst unerfüllt.

Die erste Halbzeit war beeinflusst von einem taktisch geprägten Defensivspiel. Eichstätt hatte dabei leichte Vorteile, doch klare Torchancen blieben Mangelware. "Beide Abwehrreihen haben ihren Job gut gemacht. Es waren wenig Torchancen, da sich im Mittelfeld viel abgespielt hat. Auch die Zweikampfstärke war in dem Spiel absolut bei beiden Mannschaften vorhanden, wir haben gut verteidigt in der ersten Halbzeit, haben auch wenig zugelassen", fasst Bernd Eigner die Leistung zusammen.

Nach der Pause kamen die Quecken deutlich offensiver aus der Kabine. In der 70. Minute hatte man sogar eine dicke Doppelchance. "Das waren zwei Bretter, die einmal unser Keeper im eins gegen eins klären konnte und den Kopfball, den wir von der Linie gekratzt haben", resümierte Dominic Rühl.

In den letzten Minuten des Spiels musste Eltersdorf dann in Unterzahl agieren. Akimoto sah in der 88. Minute die gelb-rote Karte, was die Chancen der Gastgeber schwinden ließ.