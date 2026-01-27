Kamo und Weber gehen, mindestens ein Neuzugang soll kommen

Dass der WSV nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, schließt der Sportchef keineswegs aus: „Da ja jetzt Gelder freiwerden, halten wir die Augen nach einem Sechser offen, der mit seiner Erfahrung das Spiel lenkt. Ob das Budget auch einen jungen Stürmer hergibt, das müssen wir sondieren.“ Offen ist zudem, ob Neuverpflichtungen noch vor dem Auswärtsspiel am Samstag (31. Januar) um 14 Uhr beim direkten Konkurrenten SV Rödinghausen umgesetzt werden können. Die Transferperiode endet Anfang kommender Woche.