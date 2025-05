Kamo hat vor seinem Abschied noch einen Auftrag zu erfüllen

Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist die Spannung im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein kaum zu überbieten. Die Spitzengruppe ist dermaßen dicht zusammengerückt, dass sich gleich vier Teams noch Hoffnung auf die Meisterschaft machen können. Angeführt von der SpVg Schonnebeck (69 Punkte) peilt die SSVg Velbert (68) die direkte Rückkehr in die Regionalliga an. Dahinter lauern nach einer bärenstarken Saison der SC St. Tönis (67) und der zuletzt formstarke Traditionsverein ETB SW Essen (66). Im Fokus des 33. Spieltages steht das Stadtduell zwischen Essen und Schonnebeck, dessen Ausgang maßgeblich dazu beitragen kann, dass sich die Dramatik vor dem letzten Spieltag weiter zuspitzt.

Und natürlich will auch der SC St. Tönis in der Verlosung bleiben, der im letzten Heimspiel der Saison den SV Biemenhorst empfängt. Sicher ist, dass dem Team von Bekim Kastrati mindestens der vierte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen sein wird. „Das ist schon ein riesen Erfolg“, sagt der SC-Trainer, „aber unser Ziel ist, das ,Finale‘ zu erreichen. Alles, was danach kommt, sehe ich im Moment sehr entspannt“. Der Aufsteiger aus Biemenhorst wischte am vergangenen Spieltag durch einen 2:1-Sieg gegen Ratingen 04/19 derweil letzte Zweifel am Klassenerhalt vom Tisch. Ein Umstand, der die Gäste aus dem Bocholter Stadtteil von jeglichem Druck befreit. Nicht nur deshalb warnt Kastrati im Vorfeld dieser Begegnung, sieht seine Mannschaft aber gleichwohl gerüstet: „Wir haben uns auf den Gegner gut vorbereitet. Aber wir brauchen auch nochmal eine hochkonzentrierte Mannschaftsleistung. Klares Ziel sind drei Punkte. Ich hoffe dabei, dass uns im letzten Heimspiel sehr viele Zuschauer unterstützen. Die Mannschaft hätte es jedenfalls verdient.“