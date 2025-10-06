Kammerberger Trainer-Geschenk fällt aus – „Brutaler Chancenwucher“ des ASV Dachau bestraft

SpVgg Kammerberg verliert erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge und unterliegt beim FC Moosinning mit 0:1. Auch Dachau lässt Punkte liegen.
Trotz einer Vielzahl bester Torchancen hat es für den ASV Dachau am Samstag im Heimspiel gegen den FC Gerolfing nur zu einem 1:1 gereicht. Das Unentschieden fühlte sich für wie eine Niederlage an – und dennoch mussten der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord am Ende sogar glücklich über einen Zähler sein.
Das Spiel hatte aus Sicht der Dachauer ungünstig begonnen. „Wir haben die ersten zehn Minuten gebraucht, um reinzufinden“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston. Und in dieser Phase wurden die Dachauer bestraft: Nach einem Ballverlust zog Gerolfings Ahmet Altay aus rund 40 Metern einfach mal ab – und traf sehenswert zur Führung (10.).
„Der Rückstand war unnötig und unglücklich. Passiert”, so Koston. Immerhin: Der Gegentreffer rüttelte den ASV wach.
Von da an spielten fast nur noch die Dachauer. Tobias Erl traf mit einem strammen Schuss die Latte, Leo Di Pasquale und Sebastian Mack vergaben ebenfalls aussichtsreich. Doch das Tor wollte vor der Pause nicht fallen. „Wir haben klar angesprochen, was wir besser machen müssen“, sagte Koston später – und seine Spieler setzte das prompt um.
Die zweite Hälfte war gerade angepfiffen, da schlug der ASV zu: Luca Demmel bediente mit einem feinen Pass Sebastian Mack, der zum 1:1 vollendete (47.). Der perfekte Start in Durchgang zwei – und der Auftakt zu einer wahren Chancenflut. Dachau drückte, kombinierte, erarbeitete sich Möglichkeiten im Minutentakt. Mack, Di Pasquale, Maximilian Bergner, Cihan Öztürk und Kilian Knöferl – sie alle hätten das Spiel entscheiden können. Doch immer wieder stand ein gegnerisches Bein im Weg, fehlten Zentimeter oder die letzte Präzision.
„Der Chancenwucher war brutal“, sagte Koston. Und fast hätte sich der leichtfertige Umgang mit den Chancen gerächt: Fünf Minuten vor Schluss vergab ein Gerolfinger völlig freistehend aus zehn Metern.
„Geht der rein, stehen wir da und diskutieren“, meinte Koston. So blieb es beim 1:1 – ein Punkt, über den sich die Dachauer nicht freuen konnten. „Von den Chancen her waren auf jeden Fall drei Punkte drin.“
Am kommenden Wochenende wartet mit dem VfR Garching der nächste schwere Gegner auf die Mannschaft von Mathias Koston. Nur wenn der ASV an seiner Effizienz arbeiten, sind dann drei Punkte möglich.
Ohne ihren besten Torjäger Dario Stanic und Innenverteidiger Marko Bilkic, die beide nicht rechtzeitig fit wurden, musste der Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg beim FC Moosinning antreten. Trainer Victor Medeleanu war gezwungen, umzubauen – und hoffte, dass seine Mannschaft ihm an seinem 50. Geburtstag ein Geschenk macht. Doch Kammerberg unterlag 0:1 und hat damit zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge verloren.
Dass der Gegner besser ist als seine Platzierung wussten die die Kammerberger. Dass Moosinning die Anfangsphase bestimmte, lag allerdings auch an den Kammerbergern. Denn die Gäste fanden nicht in die Zweikämpfe und agierten zu passiv. „Wir haben den Kampf nicht angenommen“, sagte Medeleanu. „Moosinning war präsenter.“
Moosinning hatte zwei gute Chancen auf die Führung, während Kammerberg in der ersten Hälfte ohne Torschuss blieb. Auch im Spielaufbau fehlte die nötige Präzision, um Druck zu erzeugen. Aus Sicht der Gäste konnte es nach dem Seitenwechsel nur besser werden.
Das wurde es. Kammerberg spielte danach mit Leidenschaft, gewann mehr zweite Bälle und kam besser in die Partie – war offensiv aber weiterhin zu harmlos. Die Pässe in die Tiefe oder Flanken in den Strafraum fanden zu selten einen Abnehmer.
Auf der anderen Seite reichte ein Moment der Unachtsamkeit, um das Spiel zu entscheiden: Nach einer Ecke stand Marco Esposito am zweiten Pfosten völlig frei und traf zum 1:0 (73.). „Da haben wir nicht gut verteidigt. Das ist ein Problem der letzten Wochen“, analysierte Medeleanu.
In der Schlussphase warf Kammerberg alles nach vorn. Pech hatten die Gäste, dass ein Freistoß von Alexander Nefzger an den Pfosten klatschte. Der Nachschuss fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor. Danach verteidigte Moosinning den knappen Vorsprung souverän über die Zeit.
„Aktuell fehlt uns etwas die Stabilität. Aber auch aus solchen Spielen können wir lernen“, sagte Medeleanu. Trotz der verpassten Punkte blieb er an seinem Geburtstag optimistisch: „Solche Erfahrungen bringen uns weiter.“