Kammerberger Trainer-Geschenk fällt aus – „Brutaler Chancenwucher“ des ASV Dachau bestraft

SpVgg Kammerberg verliert erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge und unterliegt beim FC Moosinning mit 0:1. Auch Dachau lässt Punkte liegen.

Trotz einer Vielzahl bester Torchancen hat es für den ASV Dachau am Samstag im Heimspiel gegen den FC Gerolfing nur zu einem 1:1 gereicht. Das Unentschieden fühlte sich für wie eine Niederlage an – und dennoch mussten der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord am Ende sogar glücklich über einen Zähler sein.

Das Spiel hatte aus Sicht der Dachauer ungünstig begonnen. „Wir haben die ersten zehn Minuten gebraucht, um reinzufinden“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston. Und in dieser Phase wurden die Dachauer bestraft: Nach einem Ballverlust zog Gerolfings Ahmet Altay aus rund 40 Metern einfach mal ab – und traf sehenswert zur Führung (10.).

Von da an spielten fast nur noch die Dachauer. Tobias Erl traf mit einem strammen Schuss die Latte, Leo Di Pasquale und Sebastian Mack vergaben ebenfalls aussichtsreich. Doch das Tor wollte vor der Pause nicht fallen. „Wir haben klar angesprochen, was wir besser machen müssen“, sagte Koston später – und seine Spieler setzte das prompt um.

Die zweite Hälfte war gerade angepfiffen, da schlug der ASV zu: Luca Demmel bediente mit einem feinen Pass Sebastian Mack, der zum 1:1 vollendete (47.). Der perfekte Start in Durchgang zwei – und der Auftakt zu einer wahren Chancenflut. Dachau drückte, kombinierte, erarbeitete sich Möglichkeiten im Minutentakt. Mack, Di Pasquale, Maximilian Bergner, Cihan Öztürk und Kilian Knöferl – sie alle hätten das Spiel entscheiden können. Doch immer wieder stand ein gegnerisches Bein im Weg, fehlten Zentimeter oder die letzte Präzision.

„Der Chancenwucher war brutal“, sagte Koston. Und fast hätte sich der leichtfertige Umgang mit den Chancen gerächt: Fünf Minuten vor Schluss vergab ein Gerolfinger völlig freistehend aus zehn Metern.

„Geht der rein, stehen wir da und diskutieren“, meinte Koston. So blieb es beim 1:1 – ein Punkt, über den sich die Dachauer nicht freuen konnten. „Von den Chancen her waren auf jeden Fall drei Punkte drin.“

Am kommenden Wochenende wartet mit dem VfR Garching der nächste schwere Gegner auf die Mannschaft von Mathias Koston. Nur wenn der ASV an seiner Effizienz arbeiten, sind dann drei Punkte möglich.

SpVgg Kammerberg: Geburtstagsgeschenk fällt leider aus

Ohne ihren besten Torjäger Dario Stanic und Innenverteidiger Marko Bilkic, die beide nicht rechtzeitig fit wurden, musste der Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg beim FC Moosinning antreten. Trainer Victor Medeleanu war gezwungen, umzubauen – und hoffte, dass seine Mannschaft ihm an seinem 50. Geburtstag ein Geschenk macht. Doch Kammerberg unterlag 0:1 und hat damit zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge verloren.