Kammerberger Rumpftruppe verkauft sich teuer gegen Landesligist

Die SpVgg Kammerberg verlor das Testspiel gegen Stätzling mit 1:3. – Foto: Johannes Traub

Die SpVgg Kammerberg ist ersatzgeschwächt gegen den FC Stätzling angetreten. Trotzdem hielt der Bezirksligist lange gut mit.

Kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle hatten die angespannte Personalsituation bei der SpVgg weiter verschärft. Nur 13 Spieler standen dem Coach zur Verfügung, darunter zwei Akteure aus der U 19. Dennoch hielt der Bezirksligist gegen den klassenhöheren Gegner gut mit. „Wir hatten viele gute Momente und hätten das Spiel nicht verlieren müssen“, sagte Zgud-Schoeppner.

Personell auf dem Zahnfleisch, spielerisch aber mit guten Ansätzen: Die SpVgg Kammerberg hat ihr Testspiel gegen den Landesligisten FC Stätzling mit 1:3 (0:2) verloren. Trotz der Niederlage zog Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner ein positives Fazit.

Die erste Halbzeit entschieden die Gäste durch zwei Standardsituationen für sich. Vincent Stegmiller traf nach elf Minuten, ehe Alexander Meisner kurzt darauf nachlegte (17.). „Das waren zwei vermeidbare Gegentore. Auseinandergespielt haben sie uns nicht“, ordnete der Kammerberger Trainer ein. Nach dem Seitenwechsel zeigte die SpVgg eine Reaktion: Martin Reindl verkürzte nach einer Ecke auf 1:2 (51.). Anschließend hatte Kammerberg mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, ehe Leopold Meyer kurz vor Schluss den 1:3-Endstand erzielte.

Aufgrund der eigenen Möglichkeiten sieht Zgud-Schoeppner sein Team auf einem guten Weg. „Wir erspielen uns Chancen. Jetzt müssen wir sie auch nutzen“, sagte der 35-Jährige. Bis zum Punktspielstart sollen zudem die Fehler bei Standards abgestellt werden.