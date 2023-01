Kammerberger Kaltstart: Cosa sieht rote Karte in Testspiel SpVgg unterliegt ASV Dachau mit 1:5

„Gegen einen Landesligisten zu starten, ist immer spannend“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. In der Anfangsphase spielten jedoch erst einmal die Dachauer: Maximilian Bergner brachte seinen ASV nach einem Fehlpass der Gäste mit 1:0 in Führung (10.). Die Kammerberger steigerten sich, doch nach einer halben Stunde motzte Marius Cosa Richtung Schiedsrichter und sah die Rote Karte. „Unnötig. Du kannst danach taktisch nicht mehr das machen, was du vorhast“, so Koston.