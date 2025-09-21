Kammerberg wird Favoritenrolle im Derby gegen den SVA Palzing gerecht

Der SVA Palzing hat sich im Duell mit Spitzenreiter SpVgg Kammerberg teuer verkauft, am Ende setzte sich aber der Favorit mit 3:1 (1:0) durch. Die Elf von Trainer Victor Medeleanu behauptet dank des dritten Siegs in Folge ihre Tabellenführung in der Bezirksliga Nord.

Palzing/Kammerberg – Beide Seiten begannen engagiert. Palzing war das Selbstvertrauen nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen anzumerken. Die Gastgeber versuchten, die Kammerberger mit Einsatz und Leidenschaft zu ärgern. Dies gelang zunächst, denn Kammerberg war zwar spielerisch reifer, fand aber keine Lücken in der kompakten SVA-Defensive. Torchancen waren vor der Pause Mangelware.

Palzing belohnt sich mit Anschlusstreffer

Die erste Hälfte zeigte aber auch, warum die Spielvereinigung aktuell ein Topteam ist. Die Gäste ließen sich nicht stressen, blieben in der Struktur und lauerten geduldig auf ihre Chance. Eine Ecke brachte dann kurz vor der Pause die Führung: Mario Stanic zog den Ball zum Tor, Peter Graf irritierte Palzings Torhüter Christian Berghammer, und der Ball rutschte zum 0:1 durch (38.).

Nach dem Seitenwechsel erwischte der Tabellenführer den besseren Start – und legte nach: Graf setzte Dario Stanic in Szene, der flach aufs kurze Eck abzog. Der Ball schien haltbar, rutschte Berghammer aber durch – das 0:2 (51.). Danach wachten die Palzinger auf. Sie warfen alles nach vorne, setzten dabei auf lange Bälle und energisches Pressing. Die Belohnung: Der Anschlusstreffer durch Mathias Reinbacher, der eine Ecke zum 1:2-Anschluss einköpfte (65.).

Kammerberg macht den Deckel drauf

Palzing wollte mehr und drängte auf den Ausgleich. Dieser war möglich, doch der Pfosten und SpVgg-Keeper Robin Anselment mit einer starken Parade retteten den Gästen die knappe Führung. In der Schlussphase präsentierten sich die Kammerberger dann erneut kaltschnäuzig: Nach einem schnellen Angriff verlängerte Graf den Ball auf Domenik Kaiser, der trocken zum 1:3-Endstand einschob (81.).