Kammerberg will trotz Personalproblemen beim TSV Rohrbach punkten

Nach der verschlafenen ersten Halbzeit gegen Langengeisling muss Kammerberg in Rohrbach liefern. Der TSV hat 2026 noch kein Gegentor kassiert.
Wie schnell es in der Bezirksliga Nord nach oben gehen kann, zeigt der TSV Rohrbach: neun Punkte aus drei Spielen, vom Tabellenkeller ins obere Drittel – das macht Eindruck. Dorthin will auch die SpVgg Kammerberg. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag (14 Uhr) könnten die Kammerberger bis auf einen Zähler an Rohrbach heranrücken. Mit einer verschlafenen ersten Hälfte wie zuletzt wird das allerdings kaum gelingen.
Im Heimspiel gegen den FC Langengeisling agierten die SpVgg-Kicker zu fahrig, zu wenig energisch – und schon stand es 0:2 zur Pause. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht“, sagte Trainer Victor Medeleanu nach dem Schlusspfiff. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nun gerade einmal drei Punkte. Die Forderung ist klar: „In den nächsten Wochen müssen wir punkten.“
In Rohrbach wird es darauf ankommen, von Beginn an präsent zu sein – denn der Gegner ist neben Spitzenreiter Nord Lerchenau das formstärkste Team der Liga. Zudem ist der TSV die einzige Mannschaft, die im Jahr 2026 noch kein Gegentor kassiert hat. Die vier eigenen Treffer seit der Winterpause teilen sich Erduart Rushiti und Spielertrainer Philipp Federl, der mit zwölf Saisontoren der gefährlichste Offensivspieler der Rohrbacher ist.
Kammerbergs Hoffnungen in der Offensive ruhen auf Dario Stanic. Der Zehn-Tore-Mann musste am vergangenen Wochenende rotgesperrt aussetzen, nun ist er wieder einsatzbereit. Anders sieht es bei Jan Lipovsek aus, der noch zwei weitere Spiele pausieren muss. Peter Graf ist im Urlaub, die Einsätze von Thomas Eichenseer und Domenik Kaiser sind fraglich. Dafür steht Robert Villand wieder im Kader. Die Personalsituation ist also nicht optimal, war in dieser Saison allerdings schon deutlich angespannter.
Trainer Medeleanu blickt dem Duell dennoch optimistisch entgegen: „Ich habe das Gefühl, dass die Jungs verstanden haben, worauf es ankommt.“ Nun gilt es, das auch auf den Platz zu bringen – und mindestens einen Punkt mitzunehmen.