Kammerberg will trotz Personalproblemen beim TSV Rohrbach punkten Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Victor Medeleanu: „Die Jungs haben eine gute Woche hinter sich.“ – Foto: Michalek

Nach der verschlafenen ersten Halbzeit gegen Langengeisling muss Kammerberg in Rohrbach liefern. Der TSV hat 2026 noch kein Gegentor kassiert.

Wie schnell es in der Bezirksliga Nord nach oben gehen kann, zeigt der TSV Rohrbach: neun Punkte aus drei Spielen, vom Tabellenkeller ins obere Drittel – das macht Eindruck. Dorthin will auch die SpVgg Kammerberg. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag (14 Uhr) könnten die Kammerberger bis auf einen Zähler an Rohrbach heranrücken. Mit einer verschlafenen ersten Hälfte wie zuletzt wird das allerdings kaum gelingen. Im Heimspiel gegen den FC Langengeisling agierten die SpVgg-Kicker zu fahrig, zu wenig energisch – und schon stand es 0:2 zur Pause. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht“, sagte Trainer Victor Medeleanu nach dem Schlusspfiff. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nun gerade einmal drei Punkte. Die Forderung ist klar: „In den nächsten Wochen müssen wir punkten.“

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SpVgg Kammerberg Kammerberg 14:00 PUSH