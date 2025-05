Kammerberg unterliegt mit Torwart im Sturm – Fängewisch geht zum ASV

Gerne hätte die SpVgg Kammerberg die Saison 2024/25 in der Bezirksliga Nord mit etwas Zählbarem abgeschlossen. Daraus wurde allerdings nichts, denn die Kammerberger mussten sich der SpVgg Feldmoching am letzten Spieltag mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Der vom direkten Abstieg bedrohte Gegner rettete sich in die Relegation. Wettbewerbsverzerrung müssen sich die Kammerberger aber nicht vorwerfen lassen. „Es war eine unverdiente Niederlage“, sagte Trainer Victor Medeleanu. Sein Team scheiterte vor allem an der Chancenverwertung.

„Es war eine Konzentrationssache“, erklärte Medeleanu, nachdem seine Spieler mehrere Hochkaräter liegengelassen hatten. Allein in der ersten Hälfte tauchten die Kammerberger dreimal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf, doch unter anderem Domenik Kaiser und Lukas Fladung zogen im Duell mit Keeper Semih Cakmakci den Kürzeren. „Ihr Torwart hat sie im Spiel gehalten“, so Medeleanu, der kurz vor der Pause eine Unaufmerksamkeit in der eigenen Defensive sah. Das rächte sich. Ümit Arik köpfte nach einer Flanke zum 1:0 ein (44.), weil die Kammerberger Hintermannschaft kollektiv pennte.