Kammerberg schlägt Palzing 6:1 – zwei Platzverweise und Rudelbildung

Viel Arbeit für den Schiedsrichter: Sowohl bei den Kammerbergern als auch bei den Palzingern kochten die Emotionen immer wieder hoch – Rudelbildung inklusive. – Foto: Lehmann

Die SpVgg Kammerberg gewinnt gegen den SVA Palzing deutlich. Zwei rote Karten und hitzige Szenen prägten das Abstiegsduell in der Bezirksliga Nord.

Das Duell zwischen der SpVgg Kammerberg und dem SVA Palzing war eine klare Angelegenheit. Kammerberg setzte sich mit 6:1 (3:0) durch und verschaffte sich dadurch Luft im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga Nord. Für die Gäste ist der direkte Klassenerhalt nach einem rabenschwarzen Nachmittag indes in weite Ferne gerückt.

Die Ausgangslage war klar: Kammerberg ging mit zwei Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze in das Duell, Palzing lag sieben Punkte hinter den Gastgebern. Die SVA-Kicker wollten den jüngsten Aufwärtstrend unbedingt bestätigen – mit einer defensiveren Taktik. Hurra-Fußball war auch auf der anderen Seite nicht gefragt. Allerdings wollte SpVgg-Coach Victor Medeleanu dominant auftreten. Das gelang zunächst nur bedingt, denn Kammerberg blieb trotz viel Ballbesitz harmlos. Die beste Möglichkeit hatte Domenik Kaiser, dessen 14-Meter-Schuss SVA-Schlussmann Mateja Kostic entschärfte. Auf der anderen Seite strahlte Palzing vor allem über Standards Gefahr aus.

Mitte der ersten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf – und wie: Nach einer Ecke brachte Florian Machl die Kammerberger per Kopf in Führung (24.). Für die Gäste war der Gegentreffer der Auftakt zu bitteren Minuten, denn kurz darauf sah Marcel Radlmaier nach einem harten Einsteigen die Rote Karte (27.). Ohne den Stabilisator mussten sich die Gäste neu sortieren – und diese Phase nutzte Kammerberg eiskalt aus. Dario Stanic erhöhte auf 2:0 (30.).

Nun wurde es hitzig. Ein Kammerberger Foul und ein anschließendes Palzinger Revanchefoul führten zu einer Rudelbildung. Mario Stanic musste für zehn Minuten vom Feld, bei den Gästen sah Trainer Enes Mehmedovic Rot, weil er laut eigener Aussage schlichten wollte und dabei den Platz betreten hatte. „Vielleicht ist die Regel so. Aber ich hatte Angst, dass sich die Jungs prügeln. Jetzt stehe ich blöd da“, so Mehmedovic. Es folgte eine lange Nachspielzeit – und der nächste Treffer: Robert Villand sorgte mit dem 3:0 für die frühe Vorentscheidung (45.+6).

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Kammerberg das Spielgeschehen. Für die Gäste konnte es spätestens nach dem direkt verwandelten Freistoß von Lukas Fladung zum 4:0 (58.) nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Dies gelang nicht, denn Thomas Eichenseer (77.) und Peter Graf (87.) machten für die Kammerberger das halbe Dutzend voll, ehe Fabian Radlmaier in der 89. Minute immerhin den 6:1-Endstand erzielte.

Kammerberg holte drei wichtige Punkte, ist aber noch keinesfalls gesichert. „Wir haben das erste von sechs Endspielen gewonnen“, sagte Medeleanu, der anfügte: „Die Jungs haben heute gesehen, was passiert, wenn wir uns an den Plan halten. Das müssen wir auch in den kommenden Spielen machen.“ Bei den Gästen war die Enttäuschung riesig. „Wir geben uns Mühe, wir trainieren hart – aber wir haben oft Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen“, so Mehmedovic, der zugab: „Die Rote gegen Marcel kann man geben. Und verdient war die Niederlage auch.“