Kammerberg plant die Revanche, Palzing und Attaching müssen punkten Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis

Volles Bezirksliga-Programm: Kammerberg empfängt am Samstag Dornach (13 Uhr). der BCA muss in Rohrbach ran (14 Uhr), Palzing gegen Ingolstadt (Sonntag, 16 Uhr).

„Im Hinspiel haben die Dornacher mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette mit hohen Außenverteidigern gespielt. In Kombination mit ihren ballsicheren Spielern im Zentrum haben sie uns vor große Probleme gestellt“, erinnert sich Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg. Mit 0:3 unterlag seine Mannschaft, die Gäste waren chancenlos. Ob die Dornen unter Ring mit dem gleichen System auflaufen werden, wird die Partie am Samstag zeigen.

Die SpVgg ist gegen Dornach seit fünf Duellen sieglos und blieb bei den drei Niederlagen ohne eigenen Treffer. „Dornach hat eine brutal starke Mannschaft und mit Manuel Ring, Felix Partenfelder, Dominik Goßner und Robert Rakaric starke Spieler im Kader, die in der Bezirksliga eigentlich nichts zu suchen haben“, sagt Koston. Kammerberg war in den vergangenen Wochen erfolgreicher und könnte nach Punkten mit Dornach gleichziehen.

Domenic Hörmann ist krank und wird wahrscheinlich fehlen. Der Ausfall des Stürmers, der mit Didier Nguelefack die teaminterne Torschützenliste anführt (jeweils fünf Saisontore), würde den BCA treffen. „Wir werden eine sehr gute Teamleistung brauchen“, sagt Mehmedovic. Und weiter: „Wir müssen auf ihre Offensivspieler Hannes Frank und Michael Humbach aufpassen.“ Gelingt dies den Attachingern so gut, dass sie drei Punkte holen, ziehen sie in der Tabelle am Gegner vorbei.

Bei den Palzingern steht Fabian Radlmaier kurz vor seinem Comeback

Von einem Platz jenseits der Abstiegszone können die Palzinger Fußballer aktuell nur träumen. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt fünf Punkte, das rettende Ufer ist acht Zähler entfernt. „Die Situation ist nicht zufriedenstellend“, sagt SVA-Trainer Gianluca Dello Buono. Der 37 Jahre alte Trainer hat es weiterhin schwer, denn seinem Kader fehlt es an Klasse und Tiefe. Fallen wichtige Spieler aus, so wie in den vergangenen Wochen, reicht es nicht. Eigentlich war das Ziel, junge Spieler an die Bezirksliga heranzuführen – an der Seite von erfahrenen Spielern. Doch wenn Akteure wie die Radlmaier-Brüder Marcel und Fabian ausfallen, müssen die Talente zu früh zu viel Verantwortung tragen.