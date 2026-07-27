🗣: Kammerberg passiert "katastrophaler Fehler" – Palzing war "nervös"

Kammerberg sieht in der 90. Rot. – Foto: Sven Leifer

Robert Rakaric, Trainer des SV Dornach: »Wir kommen hervorragend ins Spiel, nutzen unsere Chancen konsequent und gehen früh mit 2:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste haben wir die richtige Antwort parat und stellen noch vor der Pause auf 4:1. Im zweiten Durchgang verliert die Partie etwas an Tempo. Aschheim findet besser ins Spiel, wir lassen in einigen Situationen die letzte Konsequenz vermissen. Dennoch behalten wir die Kontrolle und setzen mit dem 5:1 den Schlusspunkt unter einen insgesamt verdienten Derbyerfolg.«

Michael Wagner, Trainer des FC Phönix München: »Der FC Phönix München musste sich zum Auftakt in die Bezirksliga dem VfR Garching mit 1:5 geschlagen geben. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Phönix Möglichkeiten zum Ausgleich und ließ die ein oder andere gute Chance ungenutzt. Kurz nach der Pause brachte Ugljesa Stefanovic die Mannschaft mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 zurück ins Spiel. In dieser Phase war Phönix am Drücker und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Ein erneuter individueller Fehler wurde jedoch von Garching konsequent zum 1:3 genutzt – damit war die Partie praktisch entschieden. Anschließend verlor Phönix zunehmend die Ordnung und musste bei seinem Bezirksliga-Debüt am Ende deutlich Lehrgeld bezahlen.«



Enes Mehmedovic, Trainer des TSV Ampertal Palzing: »Zum Auftakt der Bezirksliga stand für uns direkt das Derby gegen den Aufsteiger TSV Allershausen auf dem Programm – ein Derby, auf das sich Allershausen im Vorfeld besonders gefreut hatte. Die ersten 15 Minuten gehörten klar den Gästen. Allershausen war aggressiver in den Zweikämpfen und wir wirkten zu Beginn etwas nervös und zurückhaltend. Nach einem unnötigen Ballverlust kassierten wir dann das 0:1 – ein Gegentor, das wir uns selbst zuzuschreiben hatten. Mit der Trinkpause nach rund 20 Minuten kamen wir jedoch immer besser ins Spiel. Wir übernahmen mehr und mehr die Kontrolle und erspielten uns gute Möglichkeiten. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich durch Marcel Radlmaier nach einer schönen Vorarbeit von Edin Smailovic. Kurz darauf hatte Smailovic selbst die Chance zur Führung, setzte seinen Volleyschuss nach einer Flanke jedoch knapp am Tor vorbei. Auch Ivan Rakunic kam nach einer Hereingabe frei zum Kopfball, verpasste den Ball allerdings nur knapp, da die Flanke etwas zu hoch angesetzt war. Auf der anderen Seite musste unser Torwart noch einmal stark reagieren und lenkte eine gefährliche Flanke an die Latte. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeit – ein zu diesem Zeitpunkt gerechtes Ergebnis. In der zweiten Halbzeit waren wir aus meiner Sicht die etwas bessere Mannschaft. Wir hatten mehr Spielanteile und auch die größte Chance des zweiten Durchgangs: Ivan Rakonic war auf dem Weg zum Tor, wurde jedoch in letzter Sekunde noch von Maciej Machi entscheidend gestoppt. Am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1. In einem Derby gelten bekanntlich immer eigene Gesetze. Vor einer tollen Kulisse mit vielen Zuschauern war die Nervosität bei einigen unserer jungen Spieler spürbar. Dennoch haben wir Moral gezeigt, sind nach dem Rückstand zurückgekommen und haben uns den Punkt verdient.«

Christoph Seiler, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Ich denke, es war ein verdienter Sieg – auch in dieser Höhe. Allerdings haben wir es dem Gegner zu Beginn durch ein unnötiges Gegentor selbst etwas zu leicht gemacht und dadurch für mehr Spannung gesorgt, als eigentlich nötig gewesen wäre. Im weiteren Spielverlauf haben wir unsere Chancen konsequent genutzt und uns den Sieg verdient. Für uns war das ein gelungener Auftakt in die neue Saison. Uns war bewusst, dass es gegen einen Aufsteiger nie einfach wird. Umso wichtiger war es, von Anfang an dagegen zuhalten und die drei Punkte zu Hause zu behalten.« Denis Dinulovic, Trainer des SV Denkendorf: »Es war heute natürlich ein richtig schweres Brett. Wir haben die Qualität der Bezirksliga deutlich zu spüren bekommen und am Ende auch völlig verdient gegen Rohrbach verloren. Wenn man ehrlich ist, haben wir es heute über weite Strecken nicht geschafft, konkurrenzfähig zu sein. Vor allem defensiv hatten wir enorme Probleme – insbesondere mit den zwei, drei schnellen Offensivspielern des Gegners. Dazu kamen ihre Kopfballstärke und das gute Aufbauspiel von hinten heraus. Sie haben immer wieder mit viel Tempo nach vorne gespielt und uns vor große Herausforderungen gestellt. Auch wenn wir mit dem 1:0 in Führung gegangen sind und gerade in der Anfangsphase ein kleines Erfolgserlebnis hatten, muss man am Ende des Tages ganz klar sagen: Heute haben uns sowohl die körperlichen Voraussetzungen als auch die personelle Breite gefehlt, um auf diesem Niveau dagegenzuhalten. Die Ausfälle haben sich deutlich bemerkbar gemacht. Mit Fabian Hundsdorfer sowie den beiden Spielern, die nach der vergangenen Saison aufgehört haben, haben uns insgesamt fünf bis sechs Akteure aus dem Kader gefehlt. Das war heute nur sehr schwer aufzufangen – und das hat man auf dem Platz auch gesehen.Trotzdem werden wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Das, was wir erwartet haben, ist heute Realität geworden: Wir bewegen uns auf einem anderen Niveau, und daran müssen wir uns schnell anpassen. Jetzt gilt es, die richtigen Lehren aus diesem Spiel zu ziehen, weiter hart zu arbeiten und uns Schritt für Schritt zu steigern, damit wir in den kommenden Wochen deutlich konkurrenzfähiger auftreten. Unabhängig vom Ergebnis war es ein tolles Ereignis. Wenn man sieht, wie viele Zuschauer heute da waren, dann ist das etwas Besonderes. Dafür ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Natürlich sind wir enttäuscht. Aber man muss auch anerkennen, dass Rohrbach heute einfach die bessere Mannschaft war. Das gilt es zu akzeptieren. Jetzt heißt es, weiterzumachen, sich nicht unterkriegen zu lassen und den Blick nach vorne zu richten.«

Maximilian Zgud-Schoeppner, Trainer der SpVgg Kammerberg: »Wir verlieren am Ende mit 2:3 gegen Türk Garching – durch den Gegentreffer in der 90.+2 Minute. Aufgrund des Fehlers, den wir vor diesem Tor machen, muss man sagen, ist die Niederlage am Ende verdient. Insgesamt war es aus meiner Sicht aber ein ausgeglichenes Spiel. Bis zu unserem 1:0 waren wir gut in der Partie und hatten das Spiel ordentlich im Griff. Nach dem Ausgleich war Türk Garching in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit sehe ich uns dann wieder mit einem leichten Übergewicht. Folgerichtig gelingt uns nach einer Standardsituation der Ausgleich zum 2:2. Danach verpassen wir es allerdings, nachzulegen und das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Stattdessen machen wir in der Nachspielzeit einen katastrophalen Fehler im Spielaufbau. Dadurch läuft der Gegner einen Konter praktisch im Vier-gegen-eins und das kannst du gegen eine spielstarke Mannschaft wie Türk Garching nicht mehr verteidigen. Sie spielen die Situation sauber zu Ende und erzielen den Siegtreffer. Deshalb Glückwunsch an Türk Garching zum Sieg. Für uns gilt es jetzt, die Fehler aufzuarbeiten und den Blick nach vorne zu richten.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Ein ganz klarer Fehlstart von uns. In der ersten Halbzeit waren wir gut drin, bekommen aber nach einem Eckball für uns ein Gegentor. Die zweite Halbzeit war schlecht. Der Gegner hat die Tore gemacht und verdient gewonnen. Das war insgesamt zu wenig von uns.«