Kammerberg gelingt Befreiungsschlag – Lukas Fladung trifft doppelt SpVgg holt die ersten Punkte von Moritz Stalter · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Kammerberg holt den ersten Saisonsieg. – Foto: Johannes Taub/FuPa

Kammerberg hat beim FC Aschheim den ersten Saisonsieg eingefahren. Lukas Fladung war die einzige Veränderung in der Startelf und traf dabei doppelt.

Die Chancenverwertung war bisher das große Thema bei der SpVgg Kammerberg. Im Gastspiel beim FC Aschheim hat sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner im Abschluss gesteigert. Die Belohnung war ein 4:1-Erfolg – und am dritten Spieltag der Bezirksliga Nord die ersten Punkte. Damit gelang den Gästen der erhoffte Befreiungsschlag. Die Kammerberger standen nach zwei Niederlagen zum Saisonstart unter Druck. Vor allem die 1:4-Niederlage vor einer Woche gegen Phönix München ließ Trainer Zgud-Schoeppner grübeln. Die Abschlussschwäche zog sich seit Beginn der Vorbereitung wie ein roter Faden durch die Spiele. In Aschheim gelang der SpVgg zum ersten Mal, in den richtigen Momenten zuzuschlagen.

Kammerberg gelingt gegen Aschheim der erhoffte Befreiungsschlag – Fladung trifft doppelt Nach einer guten halben Stunde traf Domenik Kaiser für die Gäste zum 1:0 (33.). Die Führung war hochverdient, denn Kammerberg hatte deutlich mehr Ballbesitz. Von den defensiv eingestellten Aschheimern kam offensiv wenig – und dennoch gelang dem FCA wenig später der Ausgleich: Altan Duman traf nach einem Umschaltmoment zum 1:1 (38.). Dabei blieb es bis zur Pause. Der Gegentreffer hätte ein Wendepunkt werden können, doch Kammerberg wurde nicht nervös. Die Gäste hielten an ihrem Matchplan fest und wurden in der 57. Minute mit der erneuten Führung durch Lukas Fladung belohnt. Der Torschütze war die einzige Veränderung in der Startaufstellung gegenüber der Niederlage gegen Phönix – und zahlte das Vertrauen damit zurück.