Kammerberg gelingt Befreiungsschlag – Lukas Fladung trifft doppelt

Kammerberg hat beim FC Aschheim den ersten Saisonsieg eingefahren. Lukas Fladung war die einzige Veränderung in der Startelf und traf dabei doppelt.
Die Chancenverwertung war bisher das große Thema bei der SpVgg Kammerberg. Im Gastspiel beim FC Aschheim hat sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner im Abschluss gesteigert. Die Belohnung war ein 4:1-Erfolg – und am dritten Spieltag der Bezirksliga Nord die ersten Punkte. Damit gelang den Gästen der erhoffte Befreiungsschlag.
Die Kammerberger standen nach zwei Niederlagen zum Saisonstart unter Druck. Vor allem die 1:4-Niederlage vor einer Woche gegen Phönix München ließ Trainer Zgud-Schoeppner grübeln. Die Abschlussschwäche zog sich seit Beginn der Vorbereitung wie ein roter Faden durch die Spiele. In Aschheim gelang der SpVgg zum ersten Mal, in den richtigen Momenten zuzuschlagen.
Nach einer guten halben Stunde traf Domenik Kaiser für die Gäste zum 1:0 (33.). Die Führung war hochverdient, denn Kammerberg hatte deutlich mehr Ballbesitz. Von den defensiv eingestellten Aschheimern kam offensiv wenig – und dennoch gelang dem FCA wenig später der Ausgleich: Altan Duman traf nach einem Umschaltmoment zum 1:1 (38.). Dabei blieb es bis zur Pause.
Der Gegentreffer hätte ein Wendepunkt werden können, doch Kammerberg wurde nicht nervös. Die Gäste hielten an ihrem Matchplan fest und wurden in der 57. Minute mit der erneuten Führung durch Lukas Fladung belohnt. Der Torschütze war die einzige Veränderung in der Startaufstellung gegenüber der Niederlage gegen Phönix – und zahlte das Vertrauen damit zurück.
Bis in die Schlussviertelstunde mussten die Kammerberger dennoch bangen. Als der eingewechselte Ivan Mijatovic auf 3:1 erhöhte (78.), wurde der erste Saisonsieg konkreter. Die SpVgg ließ auch in der Folge wenig zu und machte in der Nachspielzeit endgültig alles klar: Fladung markierte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (90.+1).
„Trainer Zgud-Schoeppner: „Wir hatten viel Ballbesitz. Trotzdem haben wir noch Luft nach oben. Am kommenden Wochenende wollen wir im Derby nachlegen.“ Dann empfangen die Kammerberger den Absteiger TSV Eintracht Karlsfeld.