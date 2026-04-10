Kammerberg gegen Palzing: Ein Schlüsselspiel mit Druck auf beiden Seiten

Damals waren sie die klar bessere Mannschaft: Die Kammerberger um Robert Villand (blaues Trikot) gewannen im September das Hinspiel in Palzing mit 3:1. – Foto: Lehmann

Nur zwei Punkte trennen Kammerberg von der Abstiegsrelegation. Palzing hat sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Für beide Teams geht es um alles.

Der Druck im Abstiegskampf steigt für die Kicker der SpVgg Kammerberg im Spiel gegen den SVA Palzing (Sonntag, 13 Uhr). Die Gäste aus dem Zollinger Ortsteil stecken schon lange im Tabellenkeller, zeigten zuletzt jedoch eine aufsteigende Tendenz. Für die Kammerberger sieht es besser aus, allerdings schrumpfte der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze der Bezirksliga Nord auf nur noch zwei Punkte. SpVgg-Trainer Victor Medeleanu glaubt aber weiterhin an seine Mannschaft.

„Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn wir unsere Leistung bringen. Dann können wir jede Mannschaft schlagen“, sagte Medeleanu und verwies auf den 1:0-Erfolg gegen Tabellenführer SV Nord Lerchenau. Weil die Spielvereinigung allerdings nicht immer ihre Möglichkeiten abruft, steckt sie mittlerweile in Abstiegsnöten. Vor einer Woche gab es eine 0:2-Niederlage beim ASV Dachau. Nun treffen die Kammerberger auf eine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf auskennt.

Der Aufsteiger aus Palzing wusste, was ihn in dieser Saison erwarten würde. Trainer Enes Mehmedovic betonte jedoch auch, dass seine Mannschaft in Bestbesetzung konkurrenzfähig sei. Nach einer längeren Phase, in der immer wieder Spieler fehlten, ist der SVA-Kader nun wieder nahezu komplett. Und die jüngsten Ergebnisse belegen, dass der Coach mit dieser Einschätzung richtig liegt: Palzing gewann vor zwei Wochen überraschend beim Topteam Walpertskirchen und stand auch zuletzt gegen die stark besetzten Moosinninger vor einem Sieg – bis mit der letzten Aktion des Spiels der 1:1-Ausgleich fiel.

Der Rückstand auf den rettenden elften Platz beträgt daher sieben Punkte. Und dort steht aktuell Kammerberg. „Das ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel“, betont SpVgg-Coach Medeleanu, der von seinen Fußballern großen Einsatz fordert: „Wir müssen dagegenhalten und versuchen, so diszipliniert wie gegen Nord Lerchenau zu spielen. Dann ist viel möglich.“

Aber natürlich wissen auch die Palzinger Männer, was auf dem Spiel steht. „Für uns ist das ein echtes Schlüsselspiel“, sagt SVA-Trainer Mehmedovic. Mit einem Sieg könnte seine Mannschaft den Abstand bis auf vier Punkte verkürzen und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Eine Niederlage würde die Situation dagegen weiter verschärfen.

Das Hinspiel ging mit 1:3 verloren, damals war Kammerberg die klar bessere Mannschaft. Mehmedovic schätzt die Spielvereinigung vor allem auf heimischem Platz als schwer zu bespielen ein. Dennoch blickt der SVA-Coach zuversichtlich auf die Partie: „Wir müssen kompakt stehen, unsere Chancen konsequent nutzen und von Beginn an mit der nötigen Entschlossenheit auftreten“, fordert Mehmedovic. Die personelle Situation hat sich zuletzt entspannt, was sich auch in den Leistungen widerspiegelt. Palzing reist mit Selbstvertrauen an. Klar ist aber auch: Nur mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Hinspiel wird etwas Zählbares möglich sein.

Es wird auch darauf ankommen, ob Palzing dem Druck standhält. Das gilt aber auch für Kammerberg. Mehmedovic ist überzeugt: „Die Mannschaft wird alles geben, um das Ruder noch einmal herumzureißen.“ Dass die Grün-Weißen Abstiegskampf können, haben sie in der Bezirksliga schon bewiesen.