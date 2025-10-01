Kammerberg fordert Moosinning heraus – und setzt auf die Offensive

Beim Auswärtsspiel am Freitag trifft die SpVgg Kammerberg auf den FC Moosinning, der trotz individueller Qualität in der Bezirksliga aktuell schwächelt.

Kammerberg – Als die Trainer der Bezirksligisten vor der Saison nach ihrem Aufstiegsfavoriten gefragt wurden, fiel häufig der Name des FC Moosinning. Auch Victor Medeleanu, der Coach der SpVgg Kammerberg, hatte den FCM auf dem Zettel. Vor dem Duell am Freitag (15 Uhr) in Moosinning spricht die Tabelle jedoch ein andere Sprache. Kammerberg reist als Dritter an, der FCM rangiert auf einem Abstiegsrelegationsplatz – und hinkt den Erwartungen weit hinterher.

Die individuelle Qualität im Moosinninger Kader ist aber unbestritten. Viele Kicker haben höherklassig gespielt, die ehemaligen Unterhachinger Stefan Haas und Tobias Killer blicken sogar auf Einsätze in der 3. Liga zurück. Mit dieser Qualität und Erfahrung mischte Moosinning in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Ost weit vorne mit. Seit dem Ligenwechsel läuft es allerdings noch nicht rund: Der FCM holte aus den vergangenen sechs Spielen nur vier Punkte und hängt auf einem Abstiegsrelegationsplatz fest.

Medeleanu schätzt den Gegner dennoch weiterhin und betont: „Ich habe sie ein paar Mal gesehen. Da war viel Pech dabei.“ Gegen die aktuellen Top Fünf ist Moosinning noch ungeschlagen (vier Spiele, sechs Punkte) – und zu diesen Mannschaften gehört auch die SpVgg Kammerberg,

Für Kammerberg wird die Partie eine große Herausforderung. Der Spielvereinigung muss es gelingen, eine gute Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden. Zuletzt gegen den SV Walpertskirchen (0:2) hatte die SpVgg zwar viel Ballbesitz, doch der Gegner nutzte seine Chancen – und die Spielvereinigung nicht.

„Wir haben das Spiel analysiert und wissen, was besser werden muss“, sagt Medeleanu. Besonders in der Offensive soll wieder Zähbares herausspringen. Einer der Hoffnungsträger ist Shootingstar Dario Stanic, der zu Beginn der Woche allerdings erkältet war. Medeleanu hofft, dass der Offensivmann rechtzeitig fit wird. Marko Bilkic musste ebenfalls mit dem Training aussetzen und wird wahrscheinlich zunächst auf der Bank Platz nehmen.

„Alle haben Bock auf das Spiel“, betont Medeleanu. Die Kammerberger wollen beweisen, dass sie zurecht so weit oben in der Tabelle stehen, und verhindern, dass die hoch eingeschätzten Moosinninger ausgerechnet gegen sie zurück in die Erfolgsspur finden.