Kammerberg dreht nach der Pause auf: „In der Kabine wurde es lauter“

Im letzten Härtetest vor dem Saisonstart der Bezirksliga Nord am kommenden Wochenende hat die SpVgg Kammerberg zwei Gesichter gezeigt.

Zu wenig Laufbereitschaft und zu viele Fehler im Passspiel sorgten dafür, dass die Kammerberger in der ersten Hälfte viel hinterherlaufen mussten. Gilching war klar besser und münzte die Überlegenheit in Tore um. Tarik Kluge brachte das Team aus der Bezirksliga Süd in Führung (16.), ehe Andre Gasteiger (31.) auf 0:2 erhöhte. Kammerberg war mit dem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause gut bedient. „In der Kabine wurde es lauter”, berichtete Medeleanu, der damit eine Reaktion provozieren wollte.

Die Anspreche erzielte den erhofften Effekt, denn nach dem Seitenwechsel wirkten die Kammerberger wie ausgewechselt. Die Spielvereinigung erspielte sich nun Chancen und wurde dafür belohnt: Dario Stanic (50.), Domenik Kaiser per Elfmeter (53.) und Lukas Fladung (55.) drehten mit einem Dreifachschlag die Partie. Die Führung gaben die Kammerberger nicht mehr aus der Hand. Kaiser erhöhte mit seinem zweiten Treffer sogar noch auf 4:2 (65.). Dabei blieb es. „Um in der Bezirksliga zu gewinnen, benötigen wir mehr als 30 gute Minuten”, mahnte Medeleanu vor dem Ligaauftakt am Freitag (19 Uhr) gegen den FC Gerolfing. (Moritz Stalter)