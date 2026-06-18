Kammerberg baut um: Drei Neuzugänge mit Bayernliga-Erfahrung Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Übernimmt nach der Saison die SpVgg: Maximilian Zgud-Schoeppner. – Foto: Kammerberg

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg starten mit sechs Neuzugängen in die Saisonvorbereitung. Alle sind 23 Jahre alt oder jünger.

Mit einem verjüngten Kader und einem neu gebildeten Trainerteam gehen die Fußballer der SpVgg Kammerberg in ihre mittlerweile zwölfte Saison in der Bezirksliga Nord. Am Dienstagabend bat der neue Chefcoach Maximilian Zgud-Schoeppner zum Trainingsauftakt. Und die Ziele sind klar definiert. „Die Stimmung war von Anfang an super. Die Jungs haben direkt Feuer gegeben und hervorragend mitgezogen“, berichtete der 35-jährige Trainer nach dem Vorbereitungsstart. Unterstützt wird er von Alexander Stangl und dem spielenden Co-Trainer Thomas Eichenseer. Insgesamt 19 Spieler standen auf dem Platz, darunter zwei Torhüter. Fünf der sechs Neuzugänge waren bereits mit dabei – und die hinterließen laut Zgud-Schoeppner einen positiven ersten Eindruck. Klar ist: Nach dem elften Tabellenplatz in der vergangenen Saison soll die Mannschaft wieder den nächsten Schritt machen. Dafür wurde der Kader gezielt verjüngt. Alle sechs Neuzugänge sind 23 Jahre alt oder jünger.

Gut geschult: Benedikt Holzmeier kickte in der Jugend für Bayern und Haching. – Foto: FuPa

Im Tor soll der erst 19-jährige Daniil Battermann, der vom TSV Schwabhausen gewechselt ist, die bisherige Nummer eins, Robin Anselment, herausfordern. Im Mittelfeld verstärkte sich die SpVgg gleich vierfach: Benedikt Holzmeier (22) bringt trotz seines jungen Alters bereits Landesliga-Erfahrung mit. Der frühere Nachwuchsspieler des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching lief zuletzt für den TSV Jetzendorf auf. Dazu kommen die Brüder Agon (20) und Ardian Bashota (23). Letzterer wechselte vom Bayernligisten Türkspor Augsburg nach Kammerberg, sein jüngerer Bruder vom FC Ismaning. Auch Lucio Gonzalo Theveny (19) sammelte in Ismaning bereits erste Einsatzminuten in der Bayernliga. Komplettiert wird die Gruppe der Neuzugänge durch Ivan Mijatovic. Der 20-jährige Angreifer kommt vom Landesligisten FC Schwabing und erzielte dort in der vergangenen Saison sieben Treffer.