Kamm, Kizil und Kaik schießen Porz zum Überraschungssieg

Was für ein Fußballnachmittag im Autohaus-Schmitz-Sportpark! Mit einer überragenden kämpferischen Leistung und unbändigem Willen hat die SpVg. Porz dem haushohen Favoriten SV Eintracht Hohkeppel eine bittere Niederlage zugefügt – und das völlig verdient.

Nach einem energischen Ballgewinn im Mittelfeld fasste sich Etienne Kamm ein Herz und zimmerte den Ball aus rund 20 Metern unhaltbar in den Giebel – 1:1 (26.). Dieser Treffer war der Startschuss für die stärkste Phase der Porzer, die nun mutig und zielstrebig auftraten.

Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus für die Porzer. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach 16 Minuten durch einen Kopfballtreffer von Denys Pinchuk in Führung. Umstritten blieb allerdings, ob der Ball die Torlinie tatsächlich vollständig überschritten hatte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten.

In der 36. Minute zeigte Metin Kizil, warum er zu den gefährlichsten Angreifern der Liga zählt: Mit einem frechen Übersteiger verlud er den gegnerischen Keeper und schob eiskalt zum 2:1 ein. Ein Treffer, der pure Abgezocktheit ausstrahlte – und das Stadion beben ließ.

Nach dem Seitenwechsel drückte Hohkeppel auf den Ausgleich, der durch einen sehenswerten Kopfball von Alexander Guiddir schließlich fiel (55.). Doch die Porzer steckten nicht auf, kämpften um jeden Meter und ließen sich von der wachsenden Druckphase der Gäste nicht beeindrucken.

Erneut war es Metin Kizil, der nach einem schnellen Umschaltmoment eiskalt blieb und das 3:2 markierte (66.). Spätestens als Raphael Kaik mit einem satten Distanzschuss aus rund 18 Metern zum 4:2 traf (76.), kannte der Jubel im Autohaus-Schmitz-Sportpark keine Grenzen mehr. Ein echtes Traumtor zum krönenden Abschluss einer leidenschaftlichen Vorstellung!

Ein Sonderlob verdienten sich dabei gleich mehrere Akteure: Torhüter Dominique Mittenzwei hielt mit mehreren Glanzparaden seine Mannschaft in kritischen Momenten im Spiel, Eungyu Kim war in der Abwehr ein Fels in der Brandung – und vorne glänzte Metin Kizil mit zwei Toren und einer beeindruckenden Vorstellung.

Doch der Schlüssel zum Erfolg lag in der überragenden mannschaftlichen Geschlossenheit. Jeder kämpfte für den anderen, jeder ging an seine Grenzen – und am Ende belohnte sich die SpVg. Porz mit einem viel umjubelten Heimsieg gegen die Spitzenmannschaft.