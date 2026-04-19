Kaminski in der Nachspielzeit: Alemannia Essen gewinnt das Topspiel

– Foto: Markus Becker

Schlussendlich brauchte es einen dreckigen Sieg für Alemannia Essen. Nach über zwölfminütiger Nachspielzeit setzen sich die Gäste bei SuS Niederbonsfeld dank eines Lucky Punch von Justice Kaminski durch.

In der Folge agierte Niederbonsfeld kompakt aus einer sicheren Defensive heraus und setzte über schnelle Umschaltmomente Nadelstiche. Kevin Stinnen gab einen ersten Warnschuss ab (23.), kurz darauf ging ein Raunen durch die Anlage, als ein Freistoß von Timo Kemper nur knapp sein Ziel verfehlte (24.). Die Hausherren hatten in dieser Phase Übergewicht und nutzten es konsequent: Felix Hoffmann kam im Strafraum an den Ball und stocherte ihn etwas unkonventionell ins lange Eck (25.).

Direkt zu Beginn war reichlich Feuer in der Begegnung. Beide Mannschaften scheuten sich nicht vor intensiven Zweikämpfen, was aber auch den Spielfluss immer wieder unterbrach. An Chancen mangelte es dennoch nicht: Genart Ferizi war früh durch, doch Schlussmann Luis Biederbeck zeigte sich auf der Hut und vereitelte die Möglichkeit (6.).

Die Antwort der Essener ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Osman Durmus trat zu einem Freistoß aus aussichtsreicher Position an und traf – trotz leichter Berührung von Biederbeck – zum Ausgleich (29.). Danach prägten viele kleine Fouls und Nickligkeiten das Geschehen, zahlreiche Schiedsrichterentscheidungen wurden lautstark kommentiert. Rein spielerisch passierte bis zur Pause wenig.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die Alemannia zunehmend die Kontrolle und wollte das Spiel an sich reißen. Die Hattinger zogen sich weit in die eigene Hälfte zurück, hatten jedoch Probleme mit den Offensivaktionen des Gegners. Maximilian Danquah traf per Kopf nach einem Freistoß nur den Außenpfosten (54.), wenig später musste Biederbeck in höchster Not gegen Kwabena Fobiri eingreifen (62.).

Kaminski erlöst den Tabellenzweiten

Doch auch der SuS blieb gefährlich: Stinnen vergab die größte Chance (72.), während auf der anderen Seite erneut Biederbeck gegen den freistehenden Shawn Simon rettete (74.). Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie immer hektischer, auch kleinere Unsicherheiten des Unparteiischen trugen dazu bei.