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Kamil Poznanski kehrt zum Uhlenkrug zurück
Nach einem Jahr Abstinenz wechselt Kamil Poznanski zur kommenden Saison zurück zum ETB Schwarz-Weiß Essen, der sich über die Rückkehr des 26-Jährigen sehr freut. Der Defensivspezialist spielte bereits von 2022 bis 2025 drei Jahre lang für die Schwarz-Weißen. In dieser Zeit kam er auf 62 Meisterschaftsspiele für den ETB in der Oberliga Niederrhein.
Vor dieser Saison zog es ihn dann zum Landesligisten ESC Rellinghausen 06, mit dem er momentan um den Aufstieg in die Oberliga kämpft. In der laufenden Spielzeit kam er bei 23 von 25 möglichen Meisterschaftsspielen in der Landesliga-Gruppe 2 zum Einsatz. Als Defensivspieler ist Kamil Poznanski flexibel einsetzbar und dazu mit Zweikampfstärke, Leidenschaft, Zuverlässigkeit und einem Top-Charakter ausgestattet.
Weiß: "Ein wirklich guter Oberligaspieler"
Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, freut sich über die Rückkehrer seines Abwehrspielers: „Kamil Poznanski haben wir im letzten Jahr ungern gehen lassen. Er hatte aber schon früh in Rellinghausen zugesagt, und somit war es nicht mehr rückgängig zu machen. In der letzten Saison hat er ab Winter bei uns fast immer in der Startformation gestanden und hatte einen großen Anteil an unserer erfolgreichen Rückrunde. Wir haben uns sehr gefreut, als er in einer Unterhaltung sagte, dass er sich eine Rückkehr zum ETB gut vorstellen könne. Ihm haben wir mitgeteilt, dass auch wir uns das sehr gut vorstellen könnten, und so sind wir dann wieder zueinandergekommen. Wir wissen, was wir an ihm haben, und in meinen Augen ist er ein wirklich guter Oberligaspieler, mit viel Erfahrung und einem einwandfreien Charakter. Er ist ganz wichtig für unser Team im nächsten Jahr.“
„Ich komme wieder zurück, weil ich mich beim ETB immer wohlgefühlt habe und die Gespräche mit Karl Weiß super waren. Relativ schnell habe ich gespürt, dass ich zurück in die Oberliga und das Maximale herausholen möchte. Ich möchte der Mannschaft in der nächsten Saison weiterhelfen und dort anknüpfen, wo ich beim ETB in der letzten Saison aufgehört habe. Darüber hinaus will ich mithelfen, das Team in der Oberliga wieder in die Top 5 zu bringen“, sagt Kamil Poznanski über seine Rückkehr an den Uhlenkrug.