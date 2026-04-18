Kamil Poznanski kehrt zum Uhlenkrug zurück

Poznanski kehrt zum ETB zurück. – Foto: ETB

Weiß: "Ein wirklich guter Oberligaspieler"

Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, freut sich über die Rückkehrer seines Abwehrspielers: „Kamil Poznanski haben wir im letzten Jahr ungern gehen lassen. Er hatte aber schon früh in Rellinghausen zugesagt, und somit war es nicht mehr rückgängig zu machen. In der letzten Saison hat er ab Winter bei uns fast immer in der Startformation gestanden und hatte einen großen Anteil an unserer erfolgreichen Rückrunde. Wir haben uns sehr gefreut, als er in einer Unterhaltung sagte, dass er sich eine Rückkehr zum ETB gut vorstellen könne. Ihm haben wir mitgeteilt, dass auch wir uns das sehr gut vorstellen könnten, und so sind wir dann wieder zueinandergekommen. Wir wissen, was wir an ihm haben, und in meinen Augen ist er ein wirklich guter Oberligaspieler, mit viel Erfahrung und einem einwandfreien Charakter. Er ist ganz wichtig für unser Team im nächsten Jahr.“