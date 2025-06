Kamer Yakut schießt das Rüdesheimer Bezirksliga-Ticket

SIMMERTAL. Es war ein echter Showdown in Simmertal, Highnoon am Flachsberg – über 500 Fans und zwei Mannschaften mit Blick Richtung Bezirksliga. Nach drei Spielen, einer Verlängerung plus Elfmeterschießen und insgesamt 21 Toren konnte es nur einen geben, und das war: der VfL Rüdesheim. Was für ein Spektakel!

Alexander Merk hatte in der 97. Minute den Vize-Meister der Bad Kreuznacher A-Klasse in Führung gebracht, mit der letzten Aktion der Verlängerung köpfte Christian Horbach zum Ausgleich. Im ultimativen Elfmeterschießen trafen Baris und Cihan Yakut sowie Merk und Andreas Rodionov für den VfL, während Shahab Ghafori gescheitert war. Kamer Yakut setzte den entscheidenden Treffer zum 6:5 und beendete das Nervenspiel.

Keine Tore, aber Angst vor dem Fehler

Wie hatte es Jürgen Klopp dereinst formuliert: „Ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zum Sieger macht als die Lust auf Gewinnen.“ Im entscheidenden dritten Auftritt – nach 7:0 und 1:2 zuvor – war beiden Teams anzumerken, dass es diesmal um Alles ging. Eine Saison zugespitzt in einem Spiel, wenn auch in einem langen. Und so waren beide Mannschaften zunächst darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Cihan Yakut mit einem Distanzschuss (6.) und Merk per Kopfball an die Latte (37.) hatten für den VfL die besten Möglichkeiten in der ersten – torlosen – Halbzeit.

Nach dem Wechsel war etwas mehr vor beiden Toren los. Die besten Möglichkeiten zur Rüdesheimer Führung hatten Semih Celebi, als er alleine stehend vor Timo Furtwängler verzog (69.), und Cihan Yakut, der am BSV-Keeper scheiterte (79.). Dazwischen hatte gegenüber Florian Decker den VfL-Pfosten getroffen. Trotz einer offenen Schlussphase mit Vorteilen auf Rüdesheimer Seite blieb es auch bis in die Nachspielzeit torlos.

Verlängerung, 97. Minute: Nach einer Flanke war die Stirn von Alex Merk zur Stelle, um endlich zum inzwischen verdienten 1:0 zu treffen. Kurz darauf verhinderte der Abseitspfiff den zweiten Rüdesheimer Einschlag. Als die Rüdesheimer schon Aufstellung zum Platzsturm genommen hatten, doch noch der Lastminute-Schock durch Horbach. Was folgte, war das Elfmeterschießen, Rüdesheimer Rummel und ein Fußballfest auf dem Flachsberg.

Der VfL Rüdesheim löst damit das 16. Ticket für die Fußball-Bezirksliga Nahe, die in der kommenden Runde wieder von KH-Kennzeichen dominiert wird. Zehn Vereine (inklusive dem Birkenfelder A-Klassen-Meister SV Oberhausen) sind im Kreis Bad Kreuznach beheimatet.

VfL Rüdesheim: Christ – Fe. Senel (67. Ka. Yakut), Merk, Rabaa, Saraiva Dos Santos (100. Ergün), Almazoglu (71. Ghafori), Nurkovic, Rodionov, Ba. Yakut, Celebi (109. Fu. Senel), Ci. Yakut.

VfL-Spielertrainer Baris Yakut zur Relegation: „Es waren drei völlig unterschiedliche Spiele. In Rüdesheim zeigte Bollenbach überhaupt keine Gegenwehr, beim BSV kamen wir mit dem Platz nicht zurecht. Und heute waren wir ganz klar spielbestimmend, hatten auch die Chancen. Wenn wir die nutzen, kommt es gar nicht so weit. Der Gegner wollte gar keinen Fußball spielen und machte trotzdem das Standardtor zum 1:1. Ich glaube aber, man kann jeden hier fragen: Wir sind der verdiente Aufsteiger.“