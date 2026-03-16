Kamen feiert 3:0-Derbysieg gegen Kaiserau – Hassel ärgert Roj

Zum Abschluss des zweiten Saisondrittels eröffnete am Freitagabend das Kamener Stadtderby zwischen dem VfL Kamen und dem SuS Kaiserau das Spieltagswochenende. Der favorisierte Gastgeber wurde dabei seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich im strömenden Regen mit 3:0 gegen das Schlusslicht durch, das mit sieben von neun möglichen Punkten ins neue Jahr gestartet war und sich auch gegen den Tabellenzweiten teuer verkaufte.
Emre Demir (39.) und ein von Kaiseraus Daniel Suzano abgefälschter Schuss brachten den VfL auf Kurs, der sich nach einer Tätlichkeit von Demir selbst schwächte. Kaiserau drückte daraufhin auf den Anschlusstreffer, der jedoch verwehrt bleiben sollte. Stattdessen machte Rahim Kocakus in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:0 alles klar.
Kaiseraus Trainer Steffen Köhn zeigte sich nach dem Spiel beim Portal "Sportkreis Unna" mehr als bedient: "Absolut unverdient war diese hohe Niederlage gegen eine meiner Meinung nach schwache Kamener Mannschaft. Unerklärlich, warum die so weit oben in der Tabelle stehen. Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Leider waren wir nicht effektiv genug vor dem Tor, im Abschluss zu ungenau und die letzten Pässe waren auch zu ungenau. Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, im Gegenteil, sie hat sich dagegen gestemmt. Bitter, für uns wurde ein Tor nicht gegeben, der Ball sprang von der Unterkante ins Tor. Auch ein klarer Elfer wurde uns verwehrt. Insgesamt ein ärgerlicher Abend für uns, weil die Niederlage total unverdient war. Ich habe mir eine Rote Karte kurz vor Schluss eingehandelt, weil ich den Ball bei einem Einwurf festhielt."
Allerdings verpassten auch die anderen Kellerkinder "Big Points" im Abstiegskampf. Zu einem Bonuspunkt kamen immerhin der TuS Hannibal (2:2 beim TuS Eichlinghofen) und YEG Hassel, das dem FC Roj ein 1:1 abknöpfte. Nah an einem Punktgewinn stand auch lange der Hombrucher SV, musste in der 89. Minute allerdings den Treffer zum 1:2 des BV Herne-Süd hinnehmen. Herbe Niederlagen kassierten derweil die SF Wanne-Eickel (0:5 beim SV Brackel) und der SV Sodingen (0:4 beim FC Altenbochum). Dem FCA gelang damit die passende Antwort auf die 0:9-Schmach in Königsborn vom letzten Wochenende, Sodingen wartet weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg des Jahres 2026.
Der Königsborner SV konnte an seine Leistung weitgehend anknüpfen und zwang den TuS Harpen mit 3:1 in die Knie, obwohl man die letzten 20 Minuten nach einer Roten Karte gegen Moritz Köhler in Unterzahl bestritt (77.). Zu dem Zeitpunkt hatte es 1:1 gestanden, ehe Val-Leander Wettklo wenige Minuten später mit seinem zweiten Treffer für die Wende sorgte. Mit der letzten Aktion machte David Haseldiek den Deckel drauf.
Seinen ambitionierten Re-Start hat der FC Marl in den Sand gesetzt, der auch das dritte Topspiel nach der Winterpause verlor und damit jahresübergreifend aus den letzten fünf Spielen nur zwei Zähler sammeln konnte. Beim SV Wanne 11 setzte es für den FCM eine klare 0:3-Niederlage. In der Formtabelle ist der Vorjahresvierte hinter lauter Kellerkinder plötzlich Letzter. Gegen Schlusslicht Kaiserau soll am nächsten Wochenende die Wende gelingen.
21. Spieltag
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Marl - SuS Kaiserau
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfL Kamen - TuS Eichlinghofen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - BV Herne-Süd
So., 22.03.26 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - YEG Hassel
So., 22.03.26 15:15 Uhr TuS Hannibal - FC Altenbochum
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - SV Wanne 11
So., 22.03.26 15:30 Uhr Königsborner SV - SV Brackel 06
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sodingen - TuS Harpen
SV Brackel 06 – SF Wanne-Eickel 5:0
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Anil Konya (62. Raoul Wistuba), Rron Sahiti (79. Anton Schefer), Nicholas Rous, Abdellah Mohammed (69. Anil Can Mert), Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski, Ismail Özmen (62. Malcolm Ferro), William Valenti, Matti Schülke (69. Mohamed Achahboun) - Trainer: Egzon Gervalla
SF Wanne-Eickel: Gian-Luca Ugolini, Anouar Magrouda, Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar (72. Raman Derwish), Emircan Savurgan, Ismael Diaby (83. Futukaro Hashigushi), Rohbar Derwish (46. Nils Ölcek), Klaus Felix Ndoki (83. Konde Bangaly), Özkan Cagir, Burak Ates, Anthony Erhahon (46. Emmanuel Frimpong) - Trainer: Marc Wellnitz
Schiedsrichter: Pasqual Schmidt (Bergkamen ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 William Valenti (11.), 2:0 Matti Schülke (60.), 3:0 William Valenti (71.), 4:0 Anil Can Mert (88.), 5:0 Malcolm Ferro (90.)
VfL Kamen – SuS Kaiserau 3:0
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Charalampos Stefanidis, Yakup Kilinc, Emre Demir, Ahmet Karaduman, Rahim Kocakus, Can Demircan, Devin Ugur, Mohammed Nur Celik, Mirco Gohr (77. Dustin Jurkiewicz), Elmar Skrijelj (87. Görkem Ücüncü) - Trainer: Mehmet Kara
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster (46. Michael Seifert), Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Akif Cakmak, Daniel Lourenco Suzano, Timo Milcarek (73. Amin Hill), Lasse Schiedel, Fabian Lleshaj (65. Noah Pebler), Bryan Ojiako, Tarik Kurt - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: Welat Filizay - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Emre Demir (38.), 2:0 Daniel Lourenco Suzano (59. Eigentor), 3:0 Rahim Kocakus (90.)
Rot: Emre Demir (67./VfL Kamen/Tätlichkeit)
TuS Eichlinghofen – TuS Hannibal 2:2
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh, Emmanuel Nagel (65. Jan Westerheide), Gilmar Veigas Mendes, Mustafa Yüksel (46. Aleksandar Djordjevic), Mahir Boran Cenan (46. Roman David Geist), Kagan Atalay, Mohamed Yarhdi (84. Stefan Bienewald), Fynn Gedaschke (75. Ahmed Ersoy), Kevin Großkreutz, Marvin Schuster - Trainer: Marc Neul
TuS Hannibal: Michael Reznik, Anton Pavic, Eumin Song (75. Hamza Nassiri El Aamraoui), Chidera Odum, Adham Kaderi (70. Harrison Daniel Uchenna), Oualid Atriki, Amir Ibrahim Zergoun, Durmus Berkay Ertugrul (46. Anes Omerovic), Kevin Thomas Usang, Yassir Mhani, Oktay Ipek (59. Soufian Laghrissi) - Trainer: Mounir Bazzani
Schiedsrichter: Julian Schmucker-Siepmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yassir Mhani (21.), 1:1 Aleksandar Djordjevic (54.), 1:2 Kevin Thomas Usang (56.), 2:2 Fynn Gedaschke (61.)
FC Altenbochum – SV Sodingen 4:0
FC Altenbochum: Malik Witt, Marte Drews (85. Maximilian Fritz), Kenneth Neumann (83. Marco Polk), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino, Niklas Leser (77. Karlo Veljacic), Luca Chaladze, Diego Rocha Martinez (83. Luca Sundermann), Robin Luca Brunsberg (46. Till Reinmöller), Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
SV Sodingen: Jan Zielke, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Veli Cetin, Adin Hrustic, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (58. Ilias Dimopoulos), Bawer Öncel (55. Koray Basar), Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi, Özberk Ören (40. Chukwu Ifeanyi) - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Luca Chaladze (2.), 2:0 Ivo Kleinschwärzer (61.), 3:0 Marco-Rosario Costanzino (71.), 4:0 Luca Chaladze (79.)
TuS Harpen – Königsborner SV 1:3
TuS Harpen: Luis Kaplik (66. Thomas Schikora), Lennart Höppner, Maurice Kirchhoff, Marco Bakenecker (85. Allan Burfeind Bimete), Matin Sediqui (66. Marco Jankowski), Niklas Döhmen, Adin Music, Jan Oberhagemann, Rinim Haliti, Nico Ralph Brinkmann (87. Lewin Kahlfus), Hamdi Kaya - Trainer: Björn Lübbehusen
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Moritz Köhler, Luca Becker (61. Rene Nemitz), Yannick Tönnes, Soufian Maatalla, David Haseldiek, Soner Aydin, Asvigan Nagendran (56. Taha Efe), Luke Voß (82. Kareem Aichi), Val-Leander Wettklo, Robin Flechsig (61. Veit-Laurin Lange-Wettklo) - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Kevin Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Adin Music (36.), 1:1 Val-Leander Wettklo (58.), 1:2 Val-Leander Wettklo (80.), 1:3 David Haseldiek (90.+8)
Rot: Moritz Köhler (77./Königsborner SV/)
YEG Hassel – FC Roj Dortmund 1:1
YEG Hassel: Akin Ergin, Kadir Gökyar, Onour Kara Ali, Chi Jason Ateghang (46. Jerome Kapenda), Maxim Djatlev, Cihan Yildiz (87. Burak Uysal), Ridvan Demircan, Tokiya Monno, Emirhan Catakli (80. Thomas Quayson Tabi), Mesut Özkaya (90. Gaito Yamada), Yüksel Terzicik - Trainer: Cihan Yilmaz
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Salih Arabaci (74. Kerem Durucan), Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz, Florian Juka (79. Soufiane Laaouisset), Maciej Adrian Bokemueller, Zivko Radojcic, Emre Yesilova, Hakan Cevirme (74. Marcel Ramsey) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Emirhan Catakli (4. Eigentor), 1:1 Jerome Kapenda (68.)
BV Herne-Süd – Hombrucher SV 09/72 2:1
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Marc-Andre Wohlrath (61. Joshua Schroven), Marcus Piossek, Marc Pape (90. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Jan Tegtmeier (77. Zouhir Akrifou), Ahmet Mizrak (90. Nils Musial), Dominik Hanemann (90. Mehmet Koc) - Spielertrainer: Marcus Piossek - Co-Trainer: Markus Schmeling
Hombrucher SV 09/72: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Jannik Tipkemper, Alexander Bernhard, Kevin Mattes, Christian Peters (90. Marcel Lengert), Fabian Vargues Martins, Jonah Laurids Kilian, Williams Landa (90. Jonas Schneck), Julien-Maurice Götzen, Luca Marco De Angelis (80. Rene Richter) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Domenico Palmieri (35.), 1:1 Ahmet Mizrak (61.), 2:1 Ahmet Mizrak (89.)
SV Wanne 11 – FC Marl 3:0
SV Wanne 11: Niclas Jahn, Can Haki Polat, Orkun Koymali (88. Mustafa Kaya), Marc Flaczek, Nick Stehl, Eyyüb Aydinli, Simon Gummels (76. Florian Drews), Johannes Debski (36. Ferhat Sahin), Niklas Orlowski, Amel Omerovic (78. Samed Dilsiz), Ahmed Omar (84. Onur Koymali) - Trainer: Franko Pepe
FC Marl: Florian Kraft, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg (84. Dennis Grodzik), Tim Richter (55. Patrick Goecke), Roque David Sartory, Fabian Kudlek (55. Kim Völkel), Niklas Baf (68. Gökhan Yavuz), Oguzhan Inam, David Sdzuy, Markus Zavalov, Arian Phil Schuwirth (55. Phil Janicki) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Darius Leander Grob - Zuschauer: 151
Tore: 1:0 Marc Flaczek (37.), 2:0 Orkun Koymali (48.), 3:0 Eyyüb Aydinli (78.)