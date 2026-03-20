Kamen bekommt Punkte zugesprochen - Herne-Süd-Spieler lange gesperrt

Am 1. März standen sich der BV Herne-Süd und der VfL Kamen gegenüber. Schon nach etwa 20 Minuten kam es beim Stand von 0:2 zum Abbruch, da die Schiedsrichter eine Aktion des Herner Spielers Nicolai Lux als tätlichen Angriff gegen sich werteten.
Nun hat das Verbandssportgericht die Entscheidungen dazu gefällt. Die Partie wird mit 2:0 für Kamen gewertet und Lux für zwölf Spiele wegen einer groben Unsportlichkeit gesperrt. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) in den heutigen Offiziellen Mitteilungen (Nr. 12/26) bekannt.
Die Herner hatten bis zuletzt erklärt, dass es sich beim Schlag um eine Reflex-Aktion von Lux gehandelt habe, als dieser eine Berührung wahrnahm, die zuerst vom Schiedsrichter-Assistenten kam. BV-Vorsitzender Markus Fernau sagt gegenüber der Lokalpresse "WAZ": .„Wir werden uns dem Urteil wohl beugen. Das klingt wie ein Schuldeingeständnis, ist es aber nicht. Unsere Erfahrungen zeigen nur, dass es in der Regel nichts bringt, gegen ein Urteil vorzugehen.“
Die Saison ist für Lux gelaufen. Zwei Spiele hat er bereits abgesessen. Zehn stehen in der laufenden Spielzeit noch aus, in denen er nicht mehr mitwirken darf.
Für den VfL Kamen sind es die erhofften drei Punkte im Aufstiegskampf, die den Rückstand auf Spitzenreiter FC Roj auf acht Zähler verkürzt haben.