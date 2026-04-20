Kalweit-Hattrick beim Schweicher 8:0-Kantersieg

– Foto: Thomas Rinke

Die Mosella wurde ihrer Favoritenrolle in der Partie gegen die abstiegsbedrohten Hochwälder zu jeder Zeit gerecht und siegte auch in der Höhe verdient mit 8:0. Zum überragenden Akteur schwang sich Julius Kalweit auf, dem zwischen der fünften und 22. Minute mit drei Treffern ein lupenreiner Hattrick gelang. Nach den Treffern des ehemaligen Spielers von Eintracht Trier sorgte Jens Schneider nach Vorarbeit von Lukas Maldener Sekunden vor dem Pausenpfiff für das 4:0. Schweich blieb fokussiert und machte durch Schneiders 14. Saisontreffer (48.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Philipp Grundmann (57.) das halbe Dutzend für den Tabellenzweiten voll. In den Schlussminuten erhöhte Stephan Schleimer (89.) und Nico Schäfer (90.+1) auf 8:0. „Spätestens nach dem 3:0 hatten wir maximale Spielkontrolle. Im gesamten Spiel trafen wir noch viermal Aluminium und hätten durchaus noch höher gewinnen können. Franzenheim haben wir von Beginn keine Chance gelassen und waren in allen Belangen besser unterwegs“, sagte TuS-Trainer Thomas Schleimer.

Beinahe hätte das Goldene Tor von Marco Michels aus der dritten Minute die umkämpfte, spielerisch auf gutem Niveau stehende und bis zum Schluss enge Partie in Berndorf entschieden. Der Spielertrainer der Vulkaneifeler nutze einen Eckball per Kopf zum Führungstreffer. Jannik Hennes hätte nachlegen können, scheiterte aber am diesmal im Lüxemer Tor stehenden Sebastian Schmitt. Als sich die 200 Zuschauer bereits zum Jubeln versammelten, schlug Lüxem in Person von Tilmann Meeth eiskalt zu. Der quirlige und schnelle Stürmer der Gäste traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand. Lukas Follmann hatte Nils Schermann bedient, dieser den Ball in den Strafraum verlängert, wo Meeth geistesgegenwärtig den Fuß reinhielt und vollstreckte. Lüxems Trainer Nico Hubo meinte, dass „wir einen hochverdienten Punkt mitgenommen haben. Wiesbaum hat nach dem 1:0 nur noch verwaltet und auf Konter gesetzt. Wir hatten viele gute Aktionen und die Partie weitgehend unter Kontrolle. Mit der Chancenverwertung bin ich allerdings unzufrieden. Da war deutlich mehr drin heute.“

SV Schleid – SV Niederemmel⇥3:1 (1:1)

Der SV Schleid darf weiter vom Klassenverbleib träumen. „Mit einem verdienten Sieg haben wir uns etwas Luft verschafft und wollen nächste Woche in Sirzenich da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben nur einen Gegentreffer kassiert. Nach dem Sekundenschlaf und dem Rückstand haben wir zeitig geantwortet, das Zepter übernommen und agierten dann klar als die bessere Mannschaft“, befand Schleids Spielertrainer Taner Weins. Thomas Dienhart ließ Nieder­emmel nach 90 Sekunden in Front ziehen, doch ein an Arthur Hartwick verwirkter und von Tim Hartmann verwandelter Foulelfmeter brachte die Wende (44.). Mit einem herrlichen Distanzschuss drehte Veron Pandozzi die Partie zugunsten der Hausherren – 2:1 (77.). Den Schlusspunkt setzte Hartwick, der nach guter Parade zuvor per Grätsche das 3:1 markierte (90.+2).

SV Mehring – SG Ellscheid ⇥0:3 (0:1)

Einen Rückschlag im Abstiegskampf musste der SV Mehring hinnehmen. Das Team von Spielertrainer Simon Monzel zog gegen ein stark verteidigendes und überragend konterndes Ellscheid mit 0:3 den Kürzeren. Tom Hoff hatte nach 22 Minuten für die Vulkaneifeler mit einem abgefälschten Schuss vorgelegt. Als Mehring in der Schlussphase alles riskierte, aber eiskalt ausgekontert wurde, sorgten späte Tore von Bennet Stölben (83.) und Fynn Kläs (89.) für kollektive Ernüchterung. Mehrings Luis Hank sah nach einem Foulspiel Gelb-Rot (88.), der anschließende Freistoß von Kläs schlug aus 16 Metern unhaltbar ein.

Während Ellscheid einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib geht, müssen die Moselaner wieder um den Verbleib in der Bezirksliga bangen. „Die komplette Defensivkette war überragend. Wir haben über 90 Minuten keinen Torschuss von Mehring zugelassen. Das war auch der Grundstein zum Sieg, nur müssen wir das Spiel früher entscheiden“, sah Ellscheids Spielertrainer Markus Boos einen verdienten Sieg.

SG Zewen – SV Tawern ⇥4:1 (1:0)

Mit einem 4:1-Erfolg im Derby bleiben die Zewener Nichtabstiegshoffnungen am Leben. Mit einem 20-Meter-Sonntagschuss unter die Latte schoss Erik May die Hausherren mit 1:0 in die Pause (31.). Philip Kartz erhöhte kurz nach Wiederbeginn mit einer tollen Direktabnahme auf 2:0 (47.). Per Foulelfmeter brachte Idris Lataev den SVT ins Spiel zurück. Mit zwei blitzschnellen Umschaltaktionen legten Marvin Kugel (89.) und Eric Pasucha (90.+1) den Deckel spät für die Castello-Elf drauf. Zewens Co-Trainer Daniel Maes traf folgende Einschätzung. „Wir haben von Anfang an gut gegen den Ball gearbeitet und defensiv stabil gestanden. Mitentscheidend war, dass wir mit der ersten Aktion nach dem Wechsel das 2:0 nachlegen konnten. Nach dem aus meiner Sicht umstrittenen Elfer gegen uns war Tawern am Drücker. Es war ein Sieg der Moral und eines gut funktionierenden Kollektivs.“



FSV Trier-Tarforst – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥4:2 (2:2)

Mit einem verdienten 4:2-Erfolg gegen den Tabellensiebten aus dem Ruwertal kam der weiterhin ungeschlagene Primus dem Ziel des vorzeitigen Meistertitels ein großes Stück näher. Im ersten Abschnitt erwiesen sich die Gäste als ebenbürtiger Gegner, der durch Fabian Eiden früh in Führung ging (7.). Mit einem Doppelschlag von Caspar Suder (21.) und Felix Stüber (27.) drehte Tarforst die offensiv geprägte Partie. Nach Ballgewinn im Mittelfeld verwertete Steve Kirchen einen Blitzkonter über Eiden zum 2:2-Pausenstand.

Den zweiten Durchgang dominierte der FSV – das 3:2 von Elias Heitkötter nach Zuspiel von Florian Weirich war überfällig (59.). Als Ruwertal aufmachte und volles Risiko ging, entschied der eingewechselte Luis Böhme die Partie mit dem 4:2 final für den designierten Aufsteiger. „Unsere Fehler hat Ruwertal zunächst gnadenlos bestraft. Es hat 20 Minuten gedauert, bis wir das Spiel im Griff hatten, müssen das dritte und vierte Tor machen. Stattdessen erzielt Ruwertal nach einem Konter das 2:2. Die haben eine ordentliche Leistung gezeigt, doch der Sieg ist letztlich verdient“, kommentierte FSV-Trainer Patrick Zöllner.

SG-Coach Bastian Jung attestierte seiner Mannschaft vor allem in Halbzeit eins ein „sehr gutes Spiel. Wir haben kompakt gestanden und über Umschaltaktionen gefährliche Nadelstiche gesetzt. Durch Fehler im Spielaufbau kassieren wir zwei vermeidbare Gegentore. Wir haben das Spiel lange offen gehalten.“

FSV Salmrohr – SG Geisfeld ⇥7:1 (5:1)

Die Salmrohrer machten bereits im ersten Durchgang gegen schwache Hochwälder kurzen Prozess und lagen nach 35 Minuten nach Treffern von Noah Wrusch (5., 33., 35.), Tobias Klein (23.) und Oliver Mennicke (30.) mit 5:0 vorn, ehe Lukas Marx kurz vor der Pause den einzigen Treffer der harmlosen Gäste beisteuerte (43.). In Durchgang zwei nahm Salmrohr zwei Gänge heraus. Louis Thul (70.) und Tom Neukirch (87.) schraubten das Ergebnis auf 7:1 hoch.

„Vom Ergebnis her ist alles in Ordnung. Nach dem 5:0 war die Geisfelder Gegenwehr gebrochen, doch danach haben wir viel zu wenig gemacht, das Tempo verschleppt und besaßen nicht mehr die Galligkeit und den Biss, weitere Tore zu erzielen“, zeigte sich Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes nicht komplett zufrieden. „Mit dem dezimierten Kader waren wir in Salmrohr einfach chancenlos. In der ersten Halbzeit haben wir uns zu wenig gewehrt, danach haben wir zumindest kämpferisch dagegengehalten. Wir hatten keine Chance, das muss man auch realistisch sehen“, befand SG-Trainer Björn Probst.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Viertäler Oberwesel ⇥5:0 (3:0)

Mit dem 5:0-Erfolg gegen den Vorletzten aus Oberwesel hat der TuS Ahbach den Klassenverbleib zu 99 Prozent fix gemacht. Die Gäste zeigten sich zu Beginn sehr engagiert und stellten den TuS in den ersten zehn Minuten vor Probleme. Doch binnen zehn Minuten stellten Nico Clausen (11.), Felix Ewertz (17.) und Daniel Clausen mit einem fulminanten 25-Meterschuss in den Giebel (21.) die Weichen auf Ahbacher Sieg. Nils Müller erhöhte per Foulelfmeter auf 4:0 (87.). Das 5:0 resultierte aus einem Eigentor von Jonas Strunk (90.+2), der einen scharfen Freistoß von Jan Müller abfälschte. „Wir haben nach zerfahrenem Beginn aus den sich bietenden Chancen Kapital geschlagen und uns mit dem 3:0 zur Pause nicht begnügt. Es hat uns dann etwas an Zielstrebigkeit gefehlt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir brauchen nächsten Sonntag in Oberwinter noch einen Punkt zum Klassenerhalt“, stellte TuS-Trainer Roger Stoffels erleichtert fest.