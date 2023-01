Kaltwasser & Karpa // Kreisklassen A1/A2 Analyse Aufstiegsduelle

Sehr geehrte Sportkollegen, Moritz Kaltwasser (Freier Journalist) und Marc Karpa (TSV 47 Schönau) haben die Vorrunde der Mannheimer Kreisklassen Analysiert.

Die Mannheimer Kreisklassen stehen auch in der Saison 2022/2023 für mitreißenden und attraktiven Fußball. Ein Schnitt von 4,9 -(A-1) und 4,8 (A-2) Treffern pro Partie ist Ausdruck packender und unterhaltsamer Duelle, die in der Öffentlichkeit zumeist leider stiefmütterlich behandelt werden. Jeder Spieler, der wöchentlich zwei Mal zum Training erscheint und Sonntags auch bei tropischer Hitze oder sibirischer Kälte auf dem Platz steht, um in fairer Sportsmanier drei Punkte für sein Team einzufahren, verdient großen Respekt. Etliche Mannschaften verfolgen ambitionierte Ziele, die mit dem Sprung in die nächsthöhere Liga verbunden sind. Wer sich in den jeweiligen Kreisklassen schlussendlich durchsetzen wird, soll in den kommenden Zeilen erörtert werden.

Der direkte Aufstieg und die damit verbundene Meisterschaft dürfte in der Mannheimer Kreisklasse A-2 nach aktuellem Stand nur über den SC Käfertal gehen. Cheftrainer Matthias Dehoust, seit Sommer diesen Jahres Amtsinhaber, hat es verstanden, aus herausragenden Individuen eine homogene Einheit zu formen, die sowohl im Trainings- als auch im Spielbetrieb diszipliniert agiert und von größerem Verletzungspech bisher verschont geblieben ist. Diese vier Komponenten trugen in Kombination maßgeblich dazu bei, dass der SCK seine hohe fußballerische Klasse konsequent ausspielte und in puncto Konstanz der restlichen Liga um mindestens eine Nasenlänge voraus war.

Nicht nur konnten die Duelle mit den direkten Konkurrenten weitestgehend gewonnen werden, auch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gab sich Käfertal selten eine Blöße. Hinzu kommt, dass der souveräne Spitzenreiter wenige Schwachstellen offenbarte und seine Partien sowohl im Offensiv- wie auch im Defensivbereich gewinnen konnte. Folgende zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Während Dennis Franzin und Co beim 6:4 Auswärtssieg in Ladenburg eine zweistellige Anzahl hochkarätiger Torgelegenheiten herausspielten und die Römerstädter aufgrund ihre beeindruckenden Offensivqualitäten in die Schranken wiesen, agierte der SCK vor wenigen Wochen beim damaligen Tabellenzweiten SG Mannheim vor allem defensiv meisterlich, indem er keine einzige Großchance des Gegners zuließ. Am Ende feierte Käfertal einen verdienten 2:0 Erfolg. Diese Symbiose zwischen durchschlagsfähiger

Offensivkraft und stabilem Defensivverhalten kann in der Kreisklasse A-2 kein anderes Team aufweisen

Gegenwärtig thront die Dehoust-Elf mit einem Spiel in der Hinterhand souverän an der Tabellenspitze und darf dank eines sieben Punktevorsprungs auf den Tabellenzweiten, FV 03 Ladenburg, entspannt den kommenden Partien entgegenblicken. Falls vereinsintern keine Komplikationen auftauchen, die Mannen an der Oberen Riedstraße weiterhin wenige personelle Ausfälle zu beklagen haben und diszipliniert weitergearbeitet wird, ist ein anderer Meister als der SC Käfertal nur schwer vorstellbar.

Bezüglich des ebenfalls heißbegehrten zweiten Tabellenplatzes bahnt sich jedoch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mehrerer Teams an, die allesamt auf einem ähnlichen Niveau zu agieren scheinen. Wer sich aus dem Quintett Ladenburg, Schönau, SG Mannheim, Feudenheim und Hemsbach1 schlussendlich durchsetzen wird, kann gegenwärtig kaum prognostiziert werden. Alle fünf Mannschaften setzten während der Saison einerseits ihre „Duftmarken“ und agierten phasenweise wie ein Kreisligaanwärter. Andererseits mussten aufgrund vorhandener Leistungsschwankungen, mangelnder Effizienz oder unglücklichen Rahmenbedingungen bittere und unerwartete Punktverluste hingenommen werden.

Erläutern lässt sich diese Wankelmütigkeit anschaulich am Beispiel TSV Schönau: Der Aufsteiger, dessen ursprüngliches Saisonziel Klassenerhalt hieß, zählt zweifelsohne zu den positiven Überraschungen dieser Spielklasse und galt vor dieser Saison folgerichtig auch nicht als potentieller Aufstiegsanwärter. Doch der TSV mauserte sich spätestens ab Mitte September zu einem Spitzenteam, sammelte fleißig Punkte und ließ vor allem bei den Galaauftritten gegen Ladenburg (3:0) und Feudenheim (2:0) aufhorchen. Spätestens nach dem souveränen Heimsieg gegen den damaligen Tabellenzweiten DJK Feudenheim richteten sich die Blicke der Schönauer nach oben. Mittelfeldstratege Emirhan Yücel gab nach Abpfiff der Begegnung selbstbewusst zu Protokoll, dass seine Mannschaft „mindestens um den Aufstieg spielen“ soll. In Anbetracht der gezeigten Leistung waren Yücels Worte keinesfalls Ausdruck übersteigerten Selbstvertrauens. Vielmehr erkannte der ehemalige Landesligaspieler, welches Potential in seinem Team schlummert und die realistische Chance des Durchmarsches in die Kreisliga gegeben ist.