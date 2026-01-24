Kaltstart vor dem heißen Frühjahr: SE Freising nimmt die Vorbereitung auf

Der SE Freising liegt nur einen Punkt vor der Abstiegsrelegationszone. Jetzt soll der neue Trainer das Team nach oben bringen.

Freising – Minustemperaturen und Nebel: Das sind eigentlich keine Bedingungen, bei denen Amateurfußballern warm ums Herz wird und die sie an die Frühjahrsrunde denken lassen. Weil Erfolge im Sommer allerdings bekanntlich im Winter gemacht werden und beim SE Freising viel Arbeit auf die Bezirksliga-Fußballer wartet, luden die Lerchenfelder am Donnerstagabend zum Trainingsauftakt.

In der Savoyer Au hat sich einiges getan: Mit Mijo Stijepic (46) hat der Club einen neuen Trainer. Er hat den Job in der Winterpause von Heiko Baumgärtner übernommen, der als Sportlicher Leiter in die Riege der SEF-Verantwortlichen gewechselt ist. Berufliches zwang ihn dazu, sein Traineramt aufzugeben. Erhalten geblieben ist er dem Verein also trotzdem.

Die gute Nachricht: Fast alle Fußballer sind fit

Mit Stijepic haben sich die Lerchenfelder einen der bekanntesten früheren Amateurkicker des Münchner Umlands geangelt. Zwei Jahre Pause liegen hinter dem Coach, der als Spieler in der Regionalliga gekickt und danach bis Oktober 2023 den FC Ismaning in der Bayernliga trainiert hat. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagte Stijepic im FT-Gespräch. „Jetzt gilt es, möglichst schnell die Mannschaft kennenzulernen. Auch wenn die Bedingungen besser sein könnten im Winter.“ Dass er bei seinem neuen Club angesichts von Tabellenplatz zehn und nur einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone zumindest momentan eher als Feuerwehrmann denn als Gestalter gefragt ist, lässt Stijepic kalt: „Das blende ich aus“, meinte er, ehe er in die kalte und neblige Januarnacht in der Savoyer entschwand.

Im Schlepptau hatte er ein Gros des Freisinger Spielerkaders – und das ist die gute Nachricht an jenem Donnerstagabend: Fast alle Fußballer sind fit. Denn das war eines der Probleme im Herbst, als dem SEF irgendwann die Stammspieler ausgegangen waren. Auch Johannes Kleidorfer steht wieder in den Startlöchern. Zwei Sorgenkinder gibt es aber noch: Ausgerechnet die beiden Stürmer Christian Schmuckermeier und Joshua Steindorf können noch nicht voll mitwirken. Beide befinden sich nach ihren Verletzungen im Reha-Prozess, Schmuckermeier trainiert immerhin schon individuell. „Wir hoffen aber, dass wir beide zum Start oder für die ersten Spiele hinbekommen“, erklärt Sportchef Baumgärtner.

Neuzugang vom FC Aschheim

Die Ausgangslage ist klar: „Wir können die Tabelle schon lesen“, sagt der 43-Jährige. Soll heißen: Einen Preis fürs Schönspielen wird es zunächst nicht geben, man könne das schon einschätzen, so Baumgärtner weiter. Allerdings: „Wir haben gezeigt, dass wir den Tabellenführer schlagen können“, verweist er auf den Sieg Mitte November in Walpertskirchen. Damals hatten etliche Stammkräfte gefehlt. Was ebenfalls hoffnungsvoll stimmt: Mit Florian Wagner vom FC Aschheim haben sich die Lerchenfelder einen starken Neuzugang geangelt. „Er ist eine richtig gute Option für die Defensive“, erklärt Baumgärtner. Er hoffe auf eine „gute Vorbereitung“, und dann „wollen wir schon ein paar Plätze nach oben klettern“.

Das Gute: Die frostigen Temperaturen und der Nebel sollten sich verzogen haben, wenn es Anfang März in der Bezirksliga Nord wieder um Zählbares geht. Immerhin wartet dann ein heißes Frühjahr.