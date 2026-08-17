Kaltstart: Probstzellas Siegesserie in Unterwellenborn hält an

– Foto: Falko Unbehaun

Ein Spiel, das schnell erzählt ist: Der SV Stahl Unterwellenborn unterliegt den Gästen aus Probstzella deutlich mit 1:5. Dabei startete der SV Stahl mit zwei guten Chancen in die Partie. Doch anschließend ließ die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit die nötige Souveränität vermissen. Leichte individuelle Fehler wurden von Probstzella konsequent ausgenutzt und führten zu Toren. Mit einem 0:4 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SV Stahl etwas verbessert und konnte durch Christian Gretsch auf 1:4 verkürzen. Weitere Tore sollten jedoch nicht mehr fallen – stattdessen erhöhte Probstzella noch auf 5:1.

Am Ende steht eine deutliche 1:5-Niederlage. Mund abputzen, weitermachen und den Blick nach vorne richten! .